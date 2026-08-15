이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘채널십오야’

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나영석 PD가 유튜브 채널 운영에 대한 자신만이 생각을 전했다.14일 ‘채널십오야’ 채널의 ‘나영석의 와글와글’에는 영화 ‘경주기행’의 이정은, 공효진, 박소담, 이연이 출연했다.이날 공효진은 자신의 채널 운영 경험에 대해 “처음에는 구독자 숫자가 신경 쓰였다. 근데 10만 명에서 오르지도, 떨어지지도 않는다. 그때 어마어마한 감동을 느꼈다”고 말했다.이어 “내가 아무것도 안 해도 나를 궁금해하는 사람들. 20년 동안 모은 팬이 10만 명인가 싶었다”라고 덧붙였다.이를 듣던 나영석은 자신만의 생각을 꺼냈다. 그는 “유튜브는 (이런 것이) 정답인 것 같다”라고 얘기했다.그는 “이태원 골목길에 있는 테이블 한 2개짜리 식당인데 10년 동안 안 망한 식당”이라고 설명했다.이어 “손님이 많이 오는 것도 아니고 대박이 난 것도 아니지만 이거 오는 사람들은 계속 오는 거다”이라며 꾸준히 찾는 사람이 있는 채널의 의미를 설명했다.나영석은 결국 유튜브에서 중요한 건 규모보다 자신이 좋아하는 것을 꾸준히 하는 것이라고 봤다. 그는 “자기가 하고 싶은 거 하는게 유튜브는 정답이다. 그런 사람들이 들어와서 보는 거다”라고 강조해 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr