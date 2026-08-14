김지민이 네티즌들과 무물을 진행했다. / 사진=김지민 SNS 캡처

개그우먼 김지민이 임신 중인 가운데 뱃속 아이의 성별을 궁금해했다.김지민은 14일 자신의 SNS를 통해 "나도 이런 거 해보고 싶었어! 궁금한 거 무엇이든 물어보세요!!"라며 네티즌들과 '무물'(무엇이든 물어보세요) 시간을 가졌다.한 네티즌은 김지민에게 "성별 언제 나와요?"라고 질문했다. 이에 김지민은 "성별은 다음 주쯤 나올 것 같아요. 딸이겠죠? 아들도 좋아요"라고 답했다.또 다른 네티즌도 "임신 축하드려요. 출산 예정일이 언제인가요. 성별도 궁금해요"라고 물었다. 김지민은 "성별은 다음주쯤 나올 것 같아요. 예정일은 2월 초에 순풍 예정입니다"라고 답했다.아직 성별을 알 수 없는 상황에서 뱃속 아이의 성별을 조심스레 예측해보는 김지민의 모습에서 예비 엄마의 기대감이 묻어난다.김준호와 김지민은 지난해 7월 결혼했다. 김지민은 첫 시험관 시술 만에 성공해 임신 중이며, 내년 2월 출산 예정이다. 뱃속 아이의 태명은 '두룹이'다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr