그룹 올아워즈 / 사진 제공=이든엔터테인먼트

그룹 올아워즈 / 사진 제공=이든엔터테인먼트

그룹 올아워즈(ALL(H)OURS)가 새 앨범을 발표하고 데뷔 첫 월드투어에 나선다.올아워즈는 14일 공식 SNS를 통해 미니 6집 'UNBOUND'(언바운드)의 프로모션 스케줄러를 공개했다. 신보는 오는 9월 10일 발매되며, 이에 앞서 오는 25일 더블 타이틀곡 가운데 하나인 'HOP'의 음원과 뮤직비디오를 먼저 선보인다.'HOP' 선공개를 앞두고 서울 성수동을 활용한 프로모션도 시작했다. 'Hot Places'와 곡명 'HOP'을 연결해 성수동 곳곳을 하나의 코스로 구성한 지도를 공개하고, 팬들이 직접 해당 장소를 찾아다니도록 했다.오는 17일부터는 개인과 유닛, 단체 콘셉트 포토를 비롯해 'HOP' 뮤직비디오 티저 등이 순차적으로 공개된다. 'HOP' 선공개 이후에는 트랙리스트와 추가 콘셉트 포토, 앨범 수록곡을 미리 들을 수 있는 콘텐츠 등이 이어진다.이번 컴백 이후에는 활동 무대를 해외로 넓힌다. 올아워즈는 오는 10월 10일 서울에서 첫 월드투어 'RISE UP'을 시작한다. 11월에는 유럽, 내년 1월에는 북미에서 공연을 이어갈 예정이다.'HOP'은 오는 25일 오후 6시 공개되며, 미니 6집 'UNBOUND'는 9월 10일 오후 6시 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr