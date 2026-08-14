배우 하영이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

서경덕 교수가 일본 언론을 일갈했다. / 사진=SNS

서경덕 교수가 배우 하영의 친일파 후손 논란을 '연좌제'라고 지적한 일본 언론을 비판했다.지난 12일 일본 매체 JB프레스는 '왜 한국은 친일파의 자손을 용서하지 않는가'라는 취지의 칼럼을 통해 하영의 증조부 안상호를 둘러싼 논란을 다뤘다.매체는 "한국 연예계에는 오래전부터 따라다니는 '주홍글씨'가 있다. 다름 아닌 '친일파의 자손'이라는 낙인"이라며 "하 씨가 만난 적도 없는 증조부의 과거 행위가 문제 되고 있다. 도무지 이해하기 어려운 일"이라고 주장했다.후지TV 객원 해설위원인 가모시카 히로미 교수도 별도 칼럼을 통해 "한국에는 '독립운동을 하면 3대가 망하고, 친일을 하면 3대가 흥한다'는 말이 있다"고 언급했다. 이어 증조부를 둘러싼 의혹으로 하영이 출연한 광고까지 비공개 처리된 것을 두고 '현대판 연좌제'라고 비판했다.이에 서경덕 성신여대 교수는 "일본 언론이 이런 비판을 할 자격이 있나"라며 "강제동원에 관한 역사를 왜곡하여 유네스코 세계유산에 등재시킨 나라가 어디입니까"라고 반문했다.또 서 교수는 "일본군 '위안부' 할머니들에게 진심 어린 사죄와 배상은 제대로 했습니까"라며 "대한민국 독도를 아직까지 자기네 땅이라고 억지 주장을 펼치는 나라가 바로 일본"이라고 지적했다.그러면서 "일본 언론은 스스로 올바른 역사 인식을 갖고 행동한 후 다른 나라를 비판하라"고 강조했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr