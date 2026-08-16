김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰2'에 출연했다. / 사진제공=매니지먼트mmm

김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1에 시즌2에서도 많은 분량을 소화했다. / 사진제공=디즈니+

김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌2에서 캐릭터가 성장하는 모습을 그려냈다. / 사진제공=디즈니+

김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰2'로 글로벌 시청자들을 만났다. / 사진제공=매니지먼트mmm

배우 김혜준이 시리즈 액션물 '킬러들의 쇼핑몰'의 투톱 주인공으로서의 부담감을 이겨냈다. 오히려 동료 배우들, 스태프들과 하나 되며 제일 행복했던 현장을 보냈다고 밝혔다.최근 서울 종로구 삼청로의 한 카페에서 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰2'에 지안 역으로 출연한 김혜준과 만났다. '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안이 살아 돌아온 삼촌 진만(이동욱 분)과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다.여자 주인공 지안을 연기한 김혜준은 시즌1에 이어 시즌2에서 역시 막대한 분량을 촬영하며 주연의 무게를 소화해냈다. 선배 이동욱은 "진짜 주인공은 김혜준, 부담감을 함께 나눠 가지며 너무 잘 해냈다"고 극찬한 바 있다. 이에 대해 김혜준은 "제일 가깝고 마음을 이해할 수 있는 분이 동욱 선배였다. 현장에서도 '네가 주인공이잖아'라고 해줬다. 힘을 실어주시는 방법인 것 같고, 실제로도 힘을 많이 받았다. 믿어주시니까 자신감이 생겼고 든든했다"고 화답했다.시즌2로 이어졌다는 건 시즌1이 잘됐다는 방증이지만, 화려한 액션물이기에 주인공으로서의 부담도 만만치 않았을 터. 김혜준은 "기대에 부응해야 했다. 부담감은 좋은 책임감이라고 생각했다"라고 말했다. 이어 "시즌2에서는 지안이 성장했다. 본인이 킬러임을 인정하고 머더헬프(극 중 쇼핑몰 이름)의 대표가 됐다는 것, 바빌론에 반격하는 것, 그리고 삼촌의 마음을 이해하고 받아들인 게 성장한 포인트라고 생각한다"고 설명했다.시즌2에서는 지안의 성장이 그려졌다. 극 초반, 모든 걸 버리고 섬으로 떠난 지안이다. 하지만 섬으로 반격해온 바빌론 때문에 남자친구 우진(유현수 분)이 죽자 독기를 품고 킬러가 된다.성장한 지안의 모습에 팬들은 크게 기뻐했으나, 아쉽게도 후반부에 결말이 다소 허무하다는 평가가 나오기도 했다. 김혜준은 "시즌2는 지안이 이렇게 성장했다는 걸 그리고 싶었다. 시즌1에서는 지안이가 총을 쏠 때 망설인다. 그런데 시즌2에서는 망설임 없이 총을 쏴서 죽인다. 지안의 성장에 초점을 맞추면 조금 더 재미있는 결말로 생각하시지 않을까 싶다"고 당부했다.극에서 지안이 성장하는 동안 배우로서의 김혜준도 덩달아 많이 성장하고 행복했다고 한다. 김혜준은 "이렇게까지 현장을 사랑할 수 있을까. 너무 행복한 시간이었다. 잊지 못할 순간들을 보냈다"고 감격했다.부담감은 분명 컸지만, 김혜준은 그 시간을 성장의 자양분으로 삼았다. 동료 배우들과 스태프들의 응원 속에서 지안을 완성했고, 현장을 누구보다 사랑하게 됐다고 했다. 주인공으로서의 책임감과 배우로서의 행복을 동시에 얻은 '킬러들의 쇼핑몰2'. 김혜준에게 이번 작품은 오래도록 기억될 대표작이자 또 한 번 도약하는 계기가 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr