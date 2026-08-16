가수 이정봉과 전초아가 신곡 '어른이 될 수 있을까' 발매를 앞두고 티저 영상을 공개한다.이지엔터테인먼트는 16일 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 두 사람의 녹음 현장이 담긴 티저 영상을 선보인다. 영상에는 녹음실에서 작업 중인 이정봉과 전초아의 모습과 악보, 보컬 녹음 장면 등이 담겼다.'어른이 될 수 있을까'는 행복했던 과거를 떠올리며 다시 돌아갈 수 없는 시간과 사랑을 그리워하는 마음을 담은 발라드다. 이정봉과 전초아는 듀엣으로 호흡을 맞췄다.곡 작업에는 한율 프로듀서와 김기호(Rebuild), 박강일(Rebuild) 작곡가가 참여했다. 박강일은 임한별의 '사랑하지 않아서 그랬어', VOS의 '다시 만날까봐' 등에 참여한 작곡가로, 이번 곡에서는 김기호와 함께 보컬 디렉팅을 맡았다.한율은 이번 신곡의 총괄 프로듀서를 맡아 전체적인 음악 방향과 보컬 구성을 조율했다. 김기호는 작곡에 참여해 곡의 멜로디와 정서를 완성했다.이정봉과 전초아의 신곡 '어른이 될 수 있을까'는 오는 18일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr