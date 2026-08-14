개그맨 표인봉의 딸 표바하가 어느덧 26세 뮤지컬 배우로 성장한 근황을 공개했다. 어린 시절 아빠와 '스타주니어쇼 붕어빵'에 출연해 귀여운 외모와 똑 부러지는 입담으로 얼굴을 알렸던 그는 몰라보게 성숙해진 모습으로 눈길을 끌었다. '표인봉 딸'이라는 수식어에서 벗어나기 위해 일찍 독립했다는 속내도 털어놨다.
14일 방송된 MBN '특종세상'에는 개그맨 표인봉과 가족들이 출연했다.
표인봉의 딸 표바하는 3년 전 독립했다고 한다. 표바하는 어린 시절 아빠와 예능 프로그램 '스타주니어쇼 붕어빵'에 동반 출연하기도 했다.
딸이 쓰던 방을 둘러보던 표인봉은 "'아빠, 나 이제 독립할 수 있겠어' 하면서 그냥 독립했다"고 설명했다. 이어 "한 달 동안 우울하더라. 한 달 내내 우울했다. 가끔가다 밥 먹다가 눈물이 주르륵 흐르더라. 자녀가 좀 더 있으면 좋겠는데 외동딸 딱 한 명이다"며 딸을 향한 애틋한 마음을 표했다.
표인봉 부부는 딸이 공연 중인 대학로의 한 뮤지컬 공연장을 찾았다. 표바하는 3년 전 뮤지컬 배우로 데뷔해 벌써 주연을 맡을 만큼 성장했다고. 딸의 공연을 관람한 표인봉은 "옛날에는 '표인봉 딸' 표바하였던 것 같은데, 이제는 제가 '표바하 아빠' 표인봉으로 사는 것 같다"며 뿌듯해했다.
공연을 마치고 표바하는 오랜만에 본가로 왔다. 딸을 위해 엄마, 아빠는 소고기를 준비했다. 이날 표바하의 달라진 모습도 시선을 끌었다. '붕어빵' 출연 귀엽고 앳된 모습이었던 그는 어느덧 20대 중반이 되어 성숙한 분위기를 풍겼다. 긴 머리에 또렷한 이목구비는 그대로였지만, 어린 시절의 귀여운 이미지 대신 한층 차분해진 모습이었다. 현재는 아빠보다는 엄마를 더 닮은 모습이었다.
식사 자리에서는 자취 생활과 배우로 활동하며 겪은 고충에 대해서도 이야기를 나눴다. 표바하는 대학교 2학년 때 독립해 현재까지 자취 생활을 이어오고 있다.
자취를 고집하는 이유에 대해 표바하는 "저 친구는 아버지 덕을 보는 것 같다고 하더라. 어쩔 수 없는 것 같다. 공개 오디션을 아무리 보고 정당한 방식으로 됐다고 해도 실력보다는 배경적인 면을 먼저 보는 것 같다. 어렸을 때부터 그런 말도 많이 들었다. '쟤 표인봉 딸이래', 항상 수식어처럼 따라다닌다. 그걸 떨쳐내 보려고 홀로서기를 계속하는 것도 있다"고 털어놨다.
2000년생 표바하는 2022년 뮤지컬 '블루헬멧: 메이사의 노래'로 데뷔했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
14일 방송된 MBN '특종세상'에는 개그맨 표인봉과 가족들이 출연했다.
표인봉의 딸 표바하는 3년 전 독립했다고 한다. 표바하는 어린 시절 아빠와 예능 프로그램 '스타주니어쇼 붕어빵'에 동반 출연하기도 했다.
딸이 쓰던 방을 둘러보던 표인봉은 "'아빠, 나 이제 독립할 수 있겠어' 하면서 그냥 독립했다"고 설명했다. 이어 "한 달 동안 우울하더라. 한 달 내내 우울했다. 가끔가다 밥 먹다가 눈물이 주르륵 흐르더라. 자녀가 좀 더 있으면 좋겠는데 외동딸 딱 한 명이다"며 딸을 향한 애틋한 마음을 표했다.
표인봉 부부는 딸이 공연 중인 대학로의 한 뮤지컬 공연장을 찾았다. 표바하는 3년 전 뮤지컬 배우로 데뷔해 벌써 주연을 맡을 만큼 성장했다고. 딸의 공연을 관람한 표인봉은 "옛날에는 '표인봉 딸' 표바하였던 것 같은데, 이제는 제가 '표바하 아빠' 표인봉으로 사는 것 같다"며 뿌듯해했다.
공연을 마치고 표바하는 오랜만에 본가로 왔다. 딸을 위해 엄마, 아빠는 소고기를 준비했다. 이날 표바하의 달라진 모습도 시선을 끌었다. '붕어빵' 출연 귀엽고 앳된 모습이었던 그는 어느덧 20대 중반이 되어 성숙한 분위기를 풍겼다. 긴 머리에 또렷한 이목구비는 그대로였지만, 어린 시절의 귀여운 이미지 대신 한층 차분해진 모습이었다. 현재는 아빠보다는 엄마를 더 닮은 모습이었다.
식사 자리에서는 자취 생활과 배우로 활동하며 겪은 고충에 대해서도 이야기를 나눴다. 표바하는 대학교 2학년 때 독립해 현재까지 자취 생활을 이어오고 있다.
자취를 고집하는 이유에 대해 표바하는 "저 친구는 아버지 덕을 보는 것 같다고 하더라. 어쩔 수 없는 것 같다. 공개 오디션을 아무리 보고 정당한 방식으로 됐다고 해도 실력보다는 배경적인 면을 먼저 보는 것 같다. 어렸을 때부터 그런 말도 많이 들었다. '쟤 표인봉 딸이래', 항상 수식어처럼 따라다닌다. 그걸 떨쳐내 보려고 홀로서기를 계속하는 것도 있다"고 털어놨다.
2000년생 표바하는 2022년 뮤지컬 '블루헬멧: 메이사의 노래'로 데뷔했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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