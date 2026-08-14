서동주, 소파 수술 4개월 지났는데…또 임신 도전 “공난포 두려워”

방송인 서동주가 다시 임신에 도전한다.서동주는 13일 자신의 SNS를 통해 "소파 수술 후 벌써 4개월이라는 시간이 지났네요"라며 그동안의 근황을 전했다.그는 "그동안 한약도 지어 먹고, 영양제도 꼬박꼬박 챙겨 먹고, 영양주사도 맞으러 다니고, 건강하게 먹고, 잠도 잘 자면서 나름 열심히 몸을 돌보며 지냈어요"라고 밝혔다. 임신을 위해 몸과 마음을 회복하는 데 집중해온 모습이다.기다림 끝에 다시 시험관 시술 과정에도 돌입했다. 서동주는 "그러다 며칠 전, 드디어 난포 하나가 보여서 다시 주사를 맞기 시작했답니다"라고 알렸다.이어 "이러다 또 공난포일 수도 있다는 생각에 두렵기도 하고, 이번에는 채취가 가능할까, 또 어떤 결과가 기다리고 있을까 자꾸 궁금해지기도 해요"라며 솔직한 심경을 털어놨다.그러면서도 긍정적인 마음으로 결과를 기다리겠다는 뜻을 밝혔다. 서동주는 "아직 오지도 않은 일을 미리 걱정하면서 하루하루를 두려움으로 채우기보다는, 그냥 오늘 하루를 긍정적으로, 조금은 낙관적으로 보내보려고요"라고 말했다.또 "잘되면 정말 감사한 일이고, 혹여 이번에도 채취가 미뤄진다면 그때는 또 다음을 위해 더 건강하게 잘 지내면 되니까요"라며 담담한 마음가짐을 보였다.난임을 겪으며 달라진 생각도 전했다. 그는 "난임을 겪다 보면 내 마음대로 할 수 있는 것이 참 별로 없다는 생각이 들어요"라며 결과 자체보다 결과를 기다리는 시간을 어떻게 보낼지에 집중하고 있다고 밝혔다.끝으로 서동주는 "난임으로 고생하고 계시는 모든 분들, 함께 힘내요. 괜찮아요. 다 잘될 거예요"라고 같은 시간을 보내고 있는 이들을 응원했다.서동주는 앞서 임신에 성공했으나 유산의 아픔을 겪은 바 있다. 이후 소파 수술을 받고 회복에 집중해온 그는 약 4개월 만에 다시 시험관 시술을 시작하며 임신을 향한 도전을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr