이상민이 '음악의 신' 멤버들과 재회했다. / 사진=텐아시아 DB

이상민이 '음악의 신' 멤버들과 재회했다. / 사진 제공 : 유튜브 캡처

과거 69억 빚을 청산한 가수 이상민이 '음악의 신' 멤버들과 재회했다.지난 12일 공개된 유튜브 채널 '이상민 입장'에서 이상민은 '음악의 신' 멤버들과 깜짝 재회했다.이날 이상민은 회사 사무실에 앉아 있는 박경리와 김가은을 발견하고 깜짝 놀랐다. 박경리는 등장부터 "여기는 아이돌이 있을 수가 없는 환경"이라고 말했고, 이상민은 "예전에 크게 망했잖아. 고정비를 최소화하기 위해서"라며 해명했다.또한 10년 전 이상민이 선물해 준 퍼 코트를 입은 백영광의 등장했다. 이상민은 백영광의 비주얼을 보고 사람들이 무서워한다고 타박하다가도 "음악의 신 하자고 하면 할 거야?"라는 러브콜을 보냈다.특히 씨바(C.I.V.A) 멤버들은 현장 분위기를 한층 달궜다. 이상민은 음원 안 내줄 거냐는 김소희와 윤채경의 돌직구에 "요즘 괜찮을까 매출이?"라고 걱정하다가도, 요즘은 오히려 씨바(C.I.V.A) 같은 컨셉이 먹힐 수도 있다며 날카로운 안목을 드러냈다. 이어 실제로 정산받은 적이 없다는 멤버들의 폭로에 이상민은 당황스러움을 감추지 못했다. 그는 "그건 엠넷에서 줘야 하는 거지, 내가 줘야 하는 게 아니잖아"라며 억울해했다.그런가 하면 이상민은 "오랜만에 보니까 살짝 욕심 난다"며 '음악의 신' 부활에 대한 속내를 드러냈다. 다만 저작권 문제로 '음악의 신이랄까' 같은 제목으로 몰래 진행해야 한다며 너스레를 떨었고, 자신이 직접 PD를 맡겠다고 선언했다.특히 이상민은 출연료에 대해 질문하는 멤버들에게 "구독자가 5천 명일 때까지는 50만 원, 1만 명이 되면 100만 원"이라고 공약했다. 멤버들이 솔깃한 반응을 보이자 이상민은 금세 "너무 세게 불렀나"라며 후회하는 모습을 보였다. 영상 말미 초인종 소리에 마중 나간 이상민이 화들짝 놀라며 의자에 주저앉았다.한편 '이상민 입장'은 매주 수요일 저녁 6시 유튜브에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr