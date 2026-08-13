배우 김정은이 남편에 대해 언급했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 김정은이 남편을 향한 각별한 애정을 표현했다. / 사진='노빠꾸 탁재훈' 유튜브 영상 캡처

배우 김정은이 결혼 10년 차에도 여전한 금슬을 자랑했다.지난 12일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에는 '김정은, 북쪽 버크셔 때문에 먼저 태어났지만 검색어 순위 밀린 그녀'라는 제목의 영상이 게재됐다. 게스트로 출연한 김정은은 탁재훈, 신규진과 다양한 이야기를 나눴다.올해 결혼 10년 차를 맞았다는 김정은은 남편과의 첫 만남을 떠올렸다. 그는 "남편은 홍콩에서 만났다"며 "홍콩을 비롯해 일본, 미국 등 많이 돌아다니며 데이트했다"고 말했다.탁재훈이 남편이 다정하기로 유명하지 않냐고 묻자 김정은은 "단 한 발짝도 손을 안 잡고는 잘 안 걷는다"며 평소 모습을 전했다. 이어 "집에서 왔다 갔다 하다가 부딪히지 않나. 동선이 겹치면 항상 뽀뽀하려고 한다"며 "약간 키싱구라미처럼 항상 그렇게 뽀뽀한다"고 말해 남편과의 애정을 과시했다.한편 올해 50세인 김정은은 2016년 금융업에 종사하는 재미교포 남편과 결혼했다. 김정은은 결혼 후 한국과 홍콩을 오가며 활동하고 있는 것으로 알려졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr