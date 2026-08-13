13일 '구해줘! 홈즈'가 방송된다. / 사진제공=MBC

13일 '구해줘! 홈즈'가 방송된다. / 사진제공=MBC

'구해줘! 홈즈'에서 아이들을 위한 집 임장에 나선다.13일 방송되는 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'에서는 각기 다른 연령대의 아이들이 꿈꾸는 집을 찾아간다. 임장에는 KBS 공채 개그맨 19기 동기인 장동민, 홍인규, 강유미가 함께한다. 세 사람은 아이들의 눈높이에서 다양한 공간을 살펴본다.임장 중 개그계와 모델계의 군기 문화에 대한 이야기도 나온다. 장동민은 KBS 공채 개그맨 19기 시절 선배들에게 혼이 난 뒤에도 동기들과 아이디어를 짰던 일화를 전한다. 주우재는 모델계의 군기 문화를 언급하며 변우석과의 첫 만남을 공개한다. 출연진이 변우석에 대한 질문을 이어가자 주우재는 "나한테는 관심이 없는 거냐"고 말하고, 홍인규는 아내를 위해 변우석의 사인을 부탁한다.이어 조회수 1억 뷰를 기록한 3살 키즈 인플루언서 양이로의 집을 찾아간다. 양이로가 직접 집을 소개하며 야외 공간과 자신의 방, 전용 화장실 등을 공개한다. 아이를 위한 공간을 두루 갖춘 널찍한 집 내부가 눈길을 끈다. 이를 지켜보던 양세찬은 양이로에게 고정 코디를 제안한다.마지막으로 세 사람은 목동의 한 백화점 위에 자리한 초고층 주상복합을 찾아간다. 이 집의 첫째는 서울대 치대에 진학했고 둘째는 미국에서 유학 중이라고 소개된다. 고3 아들을 둔 홍인규는 좋은 기운을 받아 가겠다며 서울대 치대 졸업패를 쓰다듬고, 장동민도 이에 동참한다.'구해줘! 홈즈'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr