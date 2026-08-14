KiiiKiii Third Mini-Album WhyKiiiKiii Concept Photo / Starship Entertainment

KiiiKiii at Head In The Clouds LA / @We_KiiiKiii on X

KiiiKiii US Major League Performance / Major League Baseball (MLB)

KiiiKiii at DIVEStudios MICDRIVE / @thedivestudios on X

그룹 키키(KiiiKiii)가 세 번째 미니앨범 'WhyKiiiKiii'(와이키키)로 본격적인 컴백 활동에 나선 가운데, 음원 차트와 온라인 플랫폼, 미국 대형 무대를 아우르는 전방위 활약에 힘입어 '케이팝잇 보드(K-POPIT Board)' 글로벌 라이징 차트 정상을 차지했다.K-팝 데이터 분석 지표인 케이팝잇 보드에 따르면, 키키는 파워 인덱스(PWR_GL) 70점을 기록하며 8월 13일 자 글로벌 라이징 차트 1위에 올랐다. 파워 인덱스는 음원 차트, SNS 활동, 언론 보도량 등을 종합해 아티스트의 상승세를 측정하는 지표다.지난 8월 10일 발매된 'WhyKiiiKiii'는 전작 타이틀곡 '404 (New Era)'의 흥행에 힘입어 큰 주목을 받았던 'Delulu Pack' 이후 약 7개월 만의 컴백작이다. 앞서 '404 (New Era)'는 멜론 TOP100과 써클차트 월간 랭킹 1위를 차지하고 미국 빌보드 '글로벌(미국 제외)' 차트에 8주 연속 머무르며 흥행에 성공한 바 있다.이번 앨범에서 키키는 특유의 Y2K 감성과 2010년대 초반 텀블러(Tumblr) 감성을 녹여낸 청량한 여름 콘셉트를 시도하며 음악적 정체성을 한층 더 확장했다.다채로운 소셜 채널 프로모션과 오프라인 팝업스토어로 열기를 더한 미니앨범 타이틀곡 'Pop Off Pop Off'(팝 오프 팝 오프)는 발매 직후 유튜브 월드와이드 뮤직비디오 트렌딩 차트 1위에 올랐다. 또한 멜론 TOP100 차트 최고 27위까지 상승했으며, 미니앨범 수록곡 전곡이 차트에 진입하는 성과를 거두었다.해외 차트 성적도 눈길을 끈다. 'WhyKiiiKiii'는 프랑스, 네덜란드, 호주 등 아이튠즈 '톱 K-팝 뮤직 앨범' 차트 1위를 차지했으며, 미국, 영국, 캐나다 등 13개 국가 및 지역에서도 톱 10 내에 안착했다.키키의 이번 컴백은 디지털 플랫폼을 넘어 글로벌 현장감을 넓히는 다채로운 일정과 함께 펼쳐졌다. 키키는 앨범 공식 발매 이틀 전인 8월 8일, 미국 로스앤젤레스에서 열린 88라이징의 '헤드 인 더 클라우드 LA 2026'(Head In The Clouds LA 2026) 무대에 올랐다. 국내 여러 대학 축제를 통해 쌓아온 라이브 실력을 바탕으로 첫 해외 페스티벌 무대에서 에너제틱한 퍼포먼스를 선보였다.미국 현지 활동은 8월 10일에도 이어졌다. 애너하임 엔젤 스타디움에서 열린 로스앤젤레스 엔젤스와 텍사스 레인저스의 메이저리그 베이스볼(MLB) 경기에 모습을 드러내며 현지 관중에게 강렬한 인상을 남겼다. 이는 기존 K-팝 프로모션 방식을 벗어난 이색적인 행보로 평가받는다.이 밖에도 키키는 다이브 스튜디오(Dive Studios)의 'MICDRIVE' 출연, hello82 로스앤젤레스 공간에서 열린 여름 시리즈 참여 등 현지 팬들과 다채롭게 소통했다. 또한 '잇츠라이브'(It's Live)에 출연해 밴드 라이브 버전의 'Pop Off Pop Off' 무대를 선보여 음악 팬들의 이목을 사로잡았다.미국 대형 음악 페스티벌과 국내외 대중 접점을 두루 오간 키키의 촘촘한 활동은 컴백 주간 내내 화제성을 견인했다. 신곡 'Pop Off Pop Off'의 존재감을 각국 관객들에게 확실히 각인시킨 셈이다.압도적인 무대 퍼포먼스, 글로벌 행보, 지속적인 온라인 화제성이 결합되면서 케이팝잇 보드 1위라는 결과로 이어졌다. 이는 데뷔 2년 차에 접어든 키키의 지속적인 성장세를 명확히 보여준다.'404 (New Era)'가 키키에게 유의미한 도약의 계기를 마련해 주었다면, 이번 'WhyKiiiKiii'는 단발성 흥행에 그치지 않고 그룹의 상승세를 확장해 나가고 있음을 입증하고 있다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr