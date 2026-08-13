그룹 튜이드 / 사진 제공=ABD

그룹 튜이드(TUIDE)가 데뷔 앨범의 두 번째 콘셉트 필름과 포토를 공개했다.튜이드는 지난 12일 공식 SNS를 통해 미니 1집 'TUNE & PLAY'의 'WE PLAY' 버전 필름과 단체 포토를 선보였다. 앞서 공개한 'WE TUNE' 버전이 태국의 숲을 배경으로 했다면, 이번에는 도심으로 장소를 옮겨 일곱 멤버가 함께 시간을 보내는 모습을 담았다.영상에서 멤버들은 햇살이 내리쬐는 거리를 돌아다니며 길거리 음식을 맛보고 보드를 타거나 장난을 친다. 수록곡 'GRLS'가 배경음악으로 흐르는 가운데 오토바이와 차량 경적 등 실제 거리의 소리도 함께 담아 현장감을 살렸다.단체 포토 역시 태국의 빈티지한 골목을 배경으로 촬영됐다. 멤버들은 데님과 플라워 패턴 등을 활용한 스타일링으로 앞선 'WE TUNE'과는 다른 분위기를 보여줬다.데뷔에 앞서 공개한 'GRLS'도 반응을 얻고 있다. 음원과 퍼포먼스를 담은 'Meet my GRLS, TUIDE'는 스포티파이 글로벌 뮤직비디오 차트에서 8위를 기록했다. 유튜브 조회 수도 500만 회를 넘어섰다.튜이드는 하이브의 신규 레이블 ABD가 처음 선보이는 걸그룹이다. 타이틀곡 'SUN KISS'가 수록된 데뷔 미니앨범 'TUNE & PLAY'는 오는 24일 오후 6시 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr