그룹 이즈나 / 사진 제공=웨이크원

그룹 izna(이즈나)가 일본 데뷔 앨범의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.izna는 최근 공식 SNS를 통해 일본 미니 1집 'HANDLE WITH CARE'(핸들 위드 케어)의 새 콘셉트 포토를 선보였다. 공개된 사진에서 여섯 멤버는 레이스와 프릴을 활용한 스타일링으로 여름 분위기를 담았다. 앞서 공개한 첫 번째 콘셉트가 밝고 청량한 분위기에 초점을 맞췄다면, 이번에는 보다 몽환적이고 차분한 분위기를 더했다.'HANDLE WITH CARE'는 izna가 일본에서 처음 발표하는 미니앨범이다. 자신을 다른 기준에 맞추기보다 스스로 믿고 소중히 여기는 태도를 앨범 전반의 메시지로 삼았다.앨범에는 오리지널 타이틀곡 'DUMB HOT!'(덤 핫!)과 신곡 'HEADACHE'(헤드에이크)를 비롯해 기존 발표곡 'IZNA'(이즈나), 'SIGN'(사인), 'Mamma Mia'(맘마미아)의 일본어 버전까지 총 5곡이 수록된다.지난 7일에는 'DUMB HOT!' 음원이 먼저 공개됐다. 경쾌한 리듬과 멜로디를 바탕으로 다른 사람과 비교하지 않고 자신만의 매력을 받아들이자는 메시지를 담은 곡이다.izna의 일본 미니 1집 'HANDLE WITH CARE'는 오는 9월 2일 공개된다. 이어 6일에는 현지에서 데뷔 쇼케이스를 열고 팬들과 만난다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr