트로트 가수 한다더니 안 하나…이엘리야, 여배우 느낌만 낭낭

배우 이엘리야가 여유로운 일상을 공개했다.이엘리야는 최근 자신의 SNS에 바닷가에서 촬영한 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 푸른 바다를 배경으로 환한 미소를 짓고 있다. 몸매가 드러나는 그레이 컬러의 의상을 입고 긴 머리를 늘어뜨린 채 청순하면서도 신비로운 분위기를 자아냈다.이엘리야는 TV조선 '미스트롯4'에 출연하며 화제를 모았다. 배우로 익숙했던 그가 트로트 무대에 도전한다는 점에서 관심이 쏠렸고, 방송을 통해 가수로서 새로운 가능성을 보여주기도 했다.다만 '미스트롯4' 출연 이후 현재까지 눈에 띄는 트로트 가수 활동은 이어지지 않고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr