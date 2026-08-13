그룹 오마이걸(OH MY GIRL) 멤버 미미가 진지한 DJ 콘셉트의 사진을 공개했다.
미미는 지난 12일 공식 SNS를 통해 첫 번째 싱글 'Bish Bash Bosh'(비시 배시 보시)의 두 번째 콘셉트 포토를 선보였다.
공개된 사진에는 턴테이블과 믹서 장비 앞에 선 미미의 모습이 담겼다. 컬러감이 드러나는 스포티한 의상과 액세서리를 착용하고 포즈를 취했다. 앞선 첫 포토에서 다양한 공간과 분위기를 연출했던 미미는 이번 연출을 통해 음악을 직접 즐기는 역동적인 모습을 연출했다.
첫 솔로 싱글 'Bish Bash Bosh'는 '준비 완료', '자기 확신', '대담한 에너지'를 주제로 삼은 곡이다. 미미는 이번 신곡의 프로듀싱과 함께 작사, 작곡에 참여하며 곡 완성에 힘을 보탰다.
한편 미미의 첫 솔로 싱글 'Bish Bash Bosh' 전곡 음원은 오는 20일 오후 6시 주요 음원 사이트에서 발매된다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
미미는 지난 12일 공식 SNS를 통해 첫 번째 싱글 'Bish Bash Bosh'(비시 배시 보시)의 두 번째 콘셉트 포토를 선보였다.
공개된 사진에는 턴테이블과 믹서 장비 앞에 선 미미의 모습이 담겼다. 컬러감이 드러나는 스포티한 의상과 액세서리를 착용하고 포즈를 취했다. 앞선 첫 포토에서 다양한 공간과 분위기를 연출했던 미미는 이번 연출을 통해 음악을 직접 즐기는 역동적인 모습을 연출했다.
첫 솔로 싱글 'Bish Bash Bosh'는 '준비 완료', '자기 확신', '대담한 에너지'를 주제로 삼은 곡이다. 미미는 이번 신곡의 프로듀싱과 함께 작사, 작곡에 참여하며 곡 완성에 힘을 보탰다.
한편 미미의 첫 솔로 싱글 'Bish Bash Bosh' 전곡 음원은 오는 20일 오후 6시 주요 음원 사이트에서 발매된다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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