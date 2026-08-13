/사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

그룹 오마이걸(OH MY GIRL) 멤버 미미가 진지한 DJ 콘셉트의 사진을 공개했다.미미는 지난 12일 공식 SNS를 통해 첫 번째 싱글 'Bish Bash Bosh'(비시 배시 보시)의 두 번째 콘셉트 포토를 선보였다.공개된 사진에는 턴테이블과 믹서 장비 앞에 선 미미의 모습이 담겼다. 컬러감이 드러나는 스포티한 의상과 액세서리를 착용하고 포즈를 취했다. 앞선 첫 포토에서 다양한 공간과 분위기를 연출했던 미미는 이번 연출을 통해 음악을 직접 즐기는 역동적인 모습을 연출했다.첫 솔로 싱글 'Bish Bash Bosh'는 '준비 완료', '자기 확신', '대담한 에너지'를 주제로 삼은 곡이다. 미미는 이번 신곡의 프로듀싱과 함께 작사, 작곡에 참여하며 곡 완성에 힘을 보탰다.한편 미미의 첫 솔로 싱글 'Bish Bash Bosh' 전곡 음원은 오는 20일 오후 6시 주요 음원 사이트에서 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr