이만기의 장모가 증손주들과 만났다. / 사진='만기 TV' 유튜브 캡쳐

이만기의 장모가 증손주들과 만났다. / 사진='만기 TV' 유튜브 캡쳐

씨름선수 출신 방송인 이만기의 장모, 일명 제리 장모가 세쌍둥이 증손주들과 만났다.지난 12일 유튜브 채널 '만기TV'에는 '드디어 손주들을 만났다! 제리 할머니와 세쌍둥이의 첫 만남'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이만기의 장모는 세쌍둥이를 보기 위해 포항에서 달려왔다.이만기는 "기분이 어떠냐"고 물었다. 이만기의 장모는 "밤에 잠도 안 오고 날이 빨리 새야 할 텐데 싶었다"며 설레는 마음을 고스란히 나타냈다. 그는 "새벽 4시 반에 일어나 목욕하고 머리 다듬고 밥 먹고 뭐 챙겨서 왔다"고 말했다.이만기의 장모는 아이들을 안기 전 액세서리를 모두 빼고 옷을 갈아입었다. 막내 소율이를 품에 안은 이만기의 장모는 연신 "이쁘다"를 연발했다. 그는 "안아보니 실감이 안 난다"며 "옛날에 안아보고 또 안아 보니까 이상하다"고 밝혔다. 그러면서 "민준이가 장가를 가서 손주를 셋이나 낳고 그런 게 감격스럽다. 오래 살만하네 싶다"라고 기쁜 마음을 나타냈다.이만기는 과거 SBS 예능 '자기야 백년손님'에 출연해 장모와 시트콤 같은 케미를 선보였다. 당시 이만기의 장모는 제리 장모라고 불리며 많은 사랑을 받았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr