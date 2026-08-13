손톱 길이가 어마무시해…이범수 딸, 10대인데 비키니에 트렌디함은 다 갖췄어

배우 이범수와 통역가 이윤진의 딸 이소을이 훌쩍 성장한 근황을 공개했다.이소을은 최근 바닷가에서 여유로운 시간을 보내는 모습을 공개했다. 공개된 사진 속 이소을은 모래사장에 편안하게 누워 휴가를 만끽하고 있다. 선글라스와 컬러풀한 비키니에 긴팔 상의를 매치해 자신만의 개성 넘치는 비치룩을 완성했다.특히 어린 시절 방송을 통해 얼굴을 알렸던 모습과 비교하면 훌쩍 성장한 분위기가 눈길을 끈다. 손끝에는 길고 화려한 네일아트를 더하는 등 패션과 뷰티에도 관심이 높아진 모습이다. 핑크색 디지털카메라까지 소품으로 활용해 통통 튀는 감각을 드러냈다.아직 미성년자인 이소을이지만 어느새 자신만의 취향이 뚜렷하게 드러나는 스타일링을 선보이며 성장한 모습을 실감하게 했다. 어린 시절의 귀여운 이미지와는 사뭇 달라진 분위기 역시 시선을 사로잡는다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr