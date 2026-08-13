샤이니 온유 / 사진=텐아시아 DB

그룹 샤이니 온유 측이 '주사이모' 로 불리는 이에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹으로 경찰 소환 조사를 받은 가운데 소속사가 입장을 밝혔다.온유 소속사 그리핀엔터테인먼트는 12일 "지난해 12월 입장문을 통해 밝힌 바와 같이, 온유는 과거 지인의 소개로 한 병원을 방문해 피부 관리 목적의 진료를 받은 사실이 있다. 당시 온유는 해당 인물을 의사 또는 병원 소속 의료 관련자로 인식하고 있었으며, 의료 면허나 절차의 적법성을 의심할 만한 정황은 없었다"고 했다.이어 "이에 온유는 지난 5월 한 차례 진행된 관련 조사에서 위와 같은 사실관계를 있는 그대로 진술하고, 수사기관의 조사에 성실히 임했다"며 "현재 수사가 진행 중인 만큼, 확인되지 않은 추측이나 사실과 다른 내용이 확산되지 않기를 바란다"고 전했다.서울 강남경찰서는 지난 6월 이른바 '주사 이모' 사건과 관련해 온유와 전현무를, 지난달 키와 입짧은햇님을 의료법 위반 혐의 피의자 신분으로 소환 조사한 것으로 알려졌다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr