이미지 크게보기 사진 = MBC ‘라디오스타’

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‘라디오스타’ 홍현희가 10kg 감량 후에도 비만 치료제 의혹에 대해 솔직한 심경을 전했다.12일 방송된 MBC ‘라디오스타’에서 홍현희는 다이어트 과정을 돌아보며 억울했던 마음을 꺼냈다.이날 홍현희는 “예전에 제가 통통했는데, 부종이 좀 심했다. 아이가 생기다 보니 건강하게 살고 싶어서 오일 야채 식초 위주로 먹으면서 다이어트를 했다”라며 감량에 대한 이야기를 꺼냈다.이어 “살을 빼서 응원하는 게 아니라 무언가의 (비만 치료제) 도움을 받았을 거다라고 의심을 받는 거다. 점점 불쾌하기도 했고, 혼자 삐쳐 있다가 어느 날 내가 옛날 사진을 본 거다. 그랬더니 ‘의심할 수 있겠다’ 싶었다”라고 털어놨다.자료 화면으로 홍현희는 과거 사진을 공개했고, 그는 “한창 몸무게 많이 나갈 때는 신혼 때라서 60kg 후반이었다. 지금 10kg 정도 감량했는데 내 키에 비하면 완성형이 아니다”며 “난 건강하게 뺐다는 걸 평생 증명해야 하지 않을까 싶다”며 억울한 심경을 밝혔다.홍현희는 몸은 “어떤 분들은 저를 보고 자극받아서 ‘저도 다이어트 할래요’ 라든지 좋은 영향력을 끼칠 수 있지 않냐”라며 “건강하게 먹으니까 움직이고 싶어 지더라”라며 건강 관리 근황을 전했다.또한 “가장 체중이 많이 나갔을 때는 거의 70kg 가까이 갔었고, 지금은 10kg 이상 뺐다. 하지만 제 키에 비하면 아직도 완성형은 아니다”라고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr