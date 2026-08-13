사진 = MBC ‘라디오스타’
사진 = MBC ‘라디오스타’
‘라디오스타’ 홍현희가 10kg 감량 후에도 비만 치료제 의혹에 대해 솔직한 심경을 전했다.

12일 방송된 MBC ‘라디오스타’에서 홍현희는 다이어트 과정을 돌아보며 억울했던 마음을 꺼냈다.

이날 홍현희는 “예전에 제가 통통했는데, 부종이 좀 심했다. 아이가 생기다 보니 건강하게 살고 싶어서 오일 야채 식초 위주로 먹으면서 다이어트를 했다”라며 감량에 대한 이야기를 꺼냈다.

이어 “살을 빼서 응원하는 게 아니라 무언가의 (비만 치료제) 도움을 받았을 거다라고 의심을 받는 거다. 점점 불쾌하기도 했고, 혼자 삐쳐 있다가 어느 날 내가 옛날 사진을 본 거다. 그랬더니 ‘의심할 수 있겠다’ 싶었다”라고 털어놨다.
사진 = MBC ‘라디오스타’
사진 = MBC ‘라디오스타’
자료 화면으로 홍현희는 과거 사진을 공개했고, 그는 “한창 몸무게 많이 나갈 때는 신혼 때라서 60kg 후반이었다. 지금 10kg 정도 감량했는데 내 키에 비하면 완성형이 아니다”며 “난 건강하게 뺐다는 걸 평생 증명해야 하지 않을까 싶다”며 억울한 심경을 밝혔다.

홍현희는 몸은 “어떤 분들은 저를 보고 자극받아서 ‘저도 다이어트 할래요’ 라든지 좋은 영향력을 끼칠 수 있지 않냐”라며 “건강하게 먹으니까 움직이고 싶어 지더라”라며 건강 관리 근황을 전했다.

또한 “가장 체중이 많이 나갔을 때는 거의 70kg 가까이 갔었고, 지금은 10kg 이상 뺐다. 하지만 제 키에 비하면 아직도 완성형은 아니다”라고 덧붙였다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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