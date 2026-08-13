'구해줘! 홈즈'가 최근 3회 연속 시청률 하락세를 보인 가운데 홍인규가 과거 디스코 팡팡 아르바이트로 생긴 트라우마를 고백한다./사진제공=MBC

'구해줘! 홈즈'가 최근 3회 연속 시청률 하락세를 보인 가운데 홍인규가 과거 디스코 팡팡 아르바이트로 생긴 트라우마를 고백한다./사진제공=MBC

'구해줘! 홈즈'가 최근 3회 연속 시청률 하락세를 보인 가운데 홍인규가 과거 디스코 팡팡 아르바이트로 생긴 트라우마를 고백한다.오는 13일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 아이들이 꿈꾸는 '드림하우스'를 찾아 임장에 나선다. KBS 개그맨 공채 19기 동기인 장동민, 홍인규, 강유미가 함께한다.세 사람은 키즈카페 수준의 놀이방을 갖춘 집을 둘러보던 중 각자의 어린 시절을 회상한다. 장동민은 변신 로봇 대신 손톱깎이를 장난감 삼아 놀았다고 이야기한다. 강유미는 팬티 고무줄을 빼 고무줄놀이를 했던 기억을 떠올린다.홍인규는 친구가 없어 쌀포대 실로 혼자 실뜨기하며 놀았다고 밝힌다. 과거 '개그콘서트'에서 '슬픔 배틀' 1위를 차지했던 그는 현장에서 직접 '1인 실뜨기'도 재현한다.세 사람은 고양시 덕양구에 위치한 두 형제가 사는 단독주택을 찾는다. 아이들이 집 안팎에서 자유롭게 뛰어놀 수 있도록 마련된 넓은 마당에는 그네와 트램펄린 등이 설치돼 있다. 홍인규와 강유미는 직접 트램펄린에 올라 집을 살펴본다. 이 과정에서 홍인규는 과거 디스코 팡팡 아르바이트하며 생긴 뜻밖의 트라우마를 털어놓는다.집 내부도 공개된다. 깔끔하고 모던하게 꾸며진 2층에서는 아이들이 생활하는 흔적을 좀처럼 찾아보기 어렵자 세 사람은 "정말 아이들이 사는 집이 맞냐"며 의문을 나타낸다. 반면 1층은 전혀 다른 분위기로 꾸며져 있다. 공간을 확인한 장동민은 "다른 집이 있어!"라며 놀라워한다.1층에는 아빠와 두 형제가 함께 즐길 수 있는 각종 장난감을 비롯해 만화책 컬렉션, 대형 스크린, 노래방, 게임기 등이 마련돼 있다. 장동민은 "내가 지금껏 봤던 맨케이브 중 1등!"이라고 평가한다. 추억의 게임기를 발견한 장동민과 홍인규는 즉석에서 게임 대결을 벌인다. 강유미는 셀프캠을 이용해 브이로그 촬영에 나선다.'홈즈'는 최근 시청률 하락세를 이어가고 있다. 지난달 16일 방송분이 2.7%를 기록한 이후 7월 23일 2.6%, 30일 2.2%로 떨어졌다. 최신 회차인 지난 6일에는 2.1%까지 내려가며 3회 연속 하락했다.'홈즈'는 매주 목요일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr