12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는건데?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 나영석 PD, 박현용 PD, 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

가수 카더가든이 프로그램을 마친 소감을 전했다.12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는건데?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 나영석 PD, 박현용 PD, 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다.'대체 등산을 왜 하는 건데?(이하 '대등왜')'는 평생 등산에 관심 없던 비자발적 등산러 4인방이 생애 최초 한겨울 설산 대장정에 나서며 벌어지는 '내발내산' 등산 버라이어티다.이날 카더가든은 처음 프로그램을 제안 받았을 때의 소감으로 "'내가 여기서 하차하면 얼마나 안 좋게 소문이 날까 그게 괜찮을까' 이런 생각을 했다. 등산을 하지 않으면서 산악인처럼 보이고 싶었는데 처음 (등산을 해야 한다고) 들었을 때 당황스러웠다"고 전했다.이어 도운은 "취업사기 당한 느낌이었다. (카더가든) 형이 총대메고 하차한다고 하면 제발 따라간다고 하려고 했는데 꿋꿋하게 잘 해줘서 실망스러웠다"고 말해 웃음을 자아냈다.이채민은 "원래 평소에 운동을 좋아했는데 스스로 등산을 해본 적은 없었다. 비자발적으로 가게 되니까 집 앞에 있는 앞동산도 아니고 큼직한 우리나라의 명산을 등반한다고 생각하니까 아찔하고 걱정이 많이 됐다"고 말했다.타잔은 "등산 해야 한다고 말씀하셨을 때 운동 저도 평소에 많이 하니까 체력적으로 괜찮겠지만 제가 추운 걸 진짜 싫어해서 그게 힘들겠다는 생각이 들었다. 근데 생각했던 것보다 훨씬 해보니까 나름 조금의 재미가 있는 느낌도 들었던 것 같다. 등산보다는 가서 먹는 거에 재능이 있다 싶더라"'대체 등산을 왜 하는건데?'는 오는 18일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr