이미지 크게보기 사진 = 함은정 유튜브 채널

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배우 겸 가수 함은정이 대학교 재학 당시 제적됐던 사연을 밝혔다.12일 유튜브 채널 ‘함은정’에는 ‘07학번의 재입학 도전기’ 영상이 공개됐다.함은정은 동국대학교를 찾아 과거 대학 생활과 티아라 데뷔 당시를 떠올렸다.학교에 들어선 함은정은 “와 그대로다 그대로야”라며 반가워했다. 이어 “저는 1학년 때는 의상팀이었고요. (티아라가 데뷔) 전이에요”라고 말하며 데뷔 전 활동을 공개했다.함은정은 2007학번으로 대학 합격 후 엔터테인먼트 회사를 알아보기 시작했다고 밝혔다.처음에는 배우를 생각했지만 “가수도 배우도 같이 할 수 있다”는 말에 가수 활동까지 시작하게 됐다고 설명했다.연예계 활동으로 학교를 제대로 다니지 못한 그는 자신의 학사 상태를 묻자 “1학년까지 다녔고, 2학년 휴학을 했고, 휴학이 끝났다고 그래서 3학년 복귀를 했던 것 같다. 근데 진짜 바빠서 못 나갔다”라고 답했다.이어 “등록금 1년 치를 낸 건데 못 갔다. 그래서 제적이 됐어”라고 털어놨다.학교를 졸업하지 못한 것이 민망하다는 마음도 드러냈다. 함은정은 “학교 얘기할 때는 동국대라 얘기하는 게 너무 민망한 거예요. 학교 졸업도 못 했는데”라며 아쉬워했다.교수와의 상담에서는 졸업 학점 130학점 가운데 취득 학점이 36학점이라는 사실을 확인했다. 교수는 한 학기씩 학업과 작품 활동을 병행하며 재입학 후 졸업하는 방법을 제안했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr