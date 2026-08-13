배우 박은빈이 데뷔 30주년을 맞아 앨범을 발매하고 처음으로 작사에 도전한다./사진=텐아시아DB

배우 박은빈이 데뷔 30주년을 맞아 앨범을 발매하고 처음으로 작사에 도전한다./사진제공=나무엑터스

배우 박은빈이 데뷔 30주년을 맞아 앨범을 발매하고 처음으로 작사에 도전한다. 서강대학교에서 심리학과 신문방송학을 복수 전공한 그는 우수한 성적으로 졸업한 것으로 알려졌다.박은빈은 오는 9월 4일 데뷔 30주년 기념 앨범 'SHOOTING MY LOVE'(슈팅 마이 러브)를 발매한다.'SHOOTING MY LOVE'는 아역 배우로 데뷔해 30년간 카메라 앞에서 활동해 온 박은빈의 여정과 그 과정에서 마주한 다양한 형태의 사랑을 음악으로 풀어낸 앨범이다. 연기와 작품을 향한 열정부터 스스로 건네는 다짐, 오랜 시간 응원을 보내준 팬들을 향한 고마움을 담았다.앨범에는 신곡 'DREAMS COME TRUE'(드림스 컴 트루), '태양은 떠올라', '프리즘(PRISM)'을 비롯해 박은빈이 지금까지 발매한 곡까지 총 12개 트랙이 수록된다.박은빈은 이번 신곡 3곡 모두 작사에 참여했다. 그가 직접 노랫말을 쓴 것은 이번이 처음이다. 배우로서 걸어온 시간과 자신의 이야기를 가사에 녹여 데뷔 30주년의 의미를 더한다.박은빈은 서강대학교 사회과학부에 입학해 심리학과 신문방송학을 복수 전공한 것으로 알려졌다. 학업과 배우 활동을 병행한 데 이어 이번에는 직접 작사까지 맡으며 새로운 분야에 도전한다.드라마 '무인도의 디바'에서 불렀던 'Someday'(섬데이)도 밴드 버전으로 재편곡돼 이번 앨범에 실린다. 박은빈은 해당 작품에서 가수 지망생 서목하 역을 맡아 직접 노래를 소화하며 가창력을 보여준 바 있다.앨범 발매일인 9월 4일은 박은빈의 생일이기도 하다. 그는 다음 날인 5일 개최되는 팬 콘서트에서 신곡 무대를 처음 공개할 예정이다.박은빈의 데뷔 30주년 기념 앨범 'SHOOTING MY LOVE'는 오는 14일부터 각종 온라인 음반 판매 사이트를 통해 예약 판매를 시작한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr