이미지 크게보기 사진 = KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’

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‘황신혜의 같이 삽시다’ 황신혜가 건강에 대한 강박이 생겼다고 털어놨다.12일 방송된 KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’에서 황신혜는 평소 건강검진을 꾸준히 받는 이유를 얘기했다.그는 “남동생이 교통사고 난 이후로 나도 모르게 트라우마가 생겼다”며 건강을 지나치게 걱정하게 된 계기를 밝혔다.이어 아버지의 투병 이야기도 꺼냈다. 황신혜는 “아빠가 심장병이 있으셔서 수술을 두 번이나 하고, 당뇨 때문에 다리를 자르셨다”며 “당뇨는 상처가 나면 아물지 않는다. 그래서 무서운 병”이라고 말했다.가족의 일을 겪은 뒤 황신혜에게는 ‘건강해야 한다’는 생각이 더욱 강해졌다고 전했다. 그는 “건강해야 해. 아프면 안 돼”라는 마음이 생겼다고 전했다.특히 딸을 낳은 뒤에는 오래 살고 싶다는 생각까지 하게 됐다고. 황신혜는 “얘 때문에 건강하게 오래 살아야지”라고 생각한 뒤 운동도 더 열심히 하게 됐다고 밝혔다.앞서 방송에서 황신혜는 친동생이자 구족화가인 황정언 씨와 함께 출연했다. 황정언 씨는 29세에 불의의 사고로 전신마비 판정을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr