배우 유현수가 '킬러들의 쇼핑몰2'로 글로벌 시청자를 만났다. / 사진=송이채 기자

신인 유현수가 같은 소속사 선배인 이동욱에게 감사함을 표했다.12일 서울 중구에 위치한 텐아시아 사옥에서 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰2' 유현수와 인터뷰를 진행했다. 언론사 내방이 처음인 그는 신인답게 풋풋한 느낌을 풍겼지만, 인터뷰만큼은 프로페셔널하게 임했다.‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안이 살아돌아온 진만(이동욱)과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다. 유현수는 극 중 섬마을 청년 우진을 연기했다. 그는 정지안(김혜준 분) 곁을 지키던 우진의 마지막 순간을 그리며 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다.이날 유현수는 tvN '이혼보험'에 이어 '킬러들의 쇼핑몰2'에도 함께 출연한 이동욱에 대해 무한 감사를 전했다. 두 사람은 킹콩by스타쉽 소속으로, 같은 회사에 몸담고 있다.유현수는 "대본리딩 할 때 긴장을 많이 했는데 쉬는 시간에 먼저 '어려운 게 맞으니까 힘내라'라고 얘기해주셨다. 촬영 끝날 때까지 너무 힘이 됐다"라며 "촬영 중반부에는 먼저 카톡을 보내주셨다. 바이크 액션신 너무 잘 봤다고 칭찬해주셔서 감사했다"고 말했다.이어 "'이혼보험' 때도 지방 촬영 할 때 소고기를 배 터지게 사주셨다. 헬스장에서 함께 유산소도 했는데 천국의 계단을 50분 타면서 존경스럽고 배운 점이 많다. 정말 츤데레의 정석이시다"라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr