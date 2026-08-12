지코/ 사진=텐아시아 DB

가수 지코의 홍콩 단독 콘서트가 취소됐다.지코 소속사 KOZ엔터테인먼트는 12일 '2026 지코 라이브 : 홍콩 하이웨이(ZICO LIVE : HONG KONG HIGHWAY)' 취소 소식을 전했다. KOZ는 "9월 26일에 예정된 공연이 불가피한 사정으로 취소됐음을 알린다. 기대한 모든 팬 여러분께 깊이 사과드린다'고 밝혔다.지코는 다음 달 26일 홍콩 아시아월드엑스포 홀7에서 단독 콘서트를 개최할 예정이었다. 지코가 홍콩에서 단독 공연을 여는 것은 2018년 '킹 오브 더 정글 투어 인 홍콩(King Of the Zungle Tour in Hong Kong)' 이후 8년 만이란 점에서 현지 팬들의 기대감이 컸다. 그러나 공연을 한 달 이상 남긴 시점에 돌연 취소됐다.한편, 지코는 다음 달 19~20일 서울 올림픽공원 88잔디마당에서 열리는 '조이올팍 페스티벌 2026'에 출연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr