12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는건데?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 나영석 PD, 박현용 PD, 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는건데?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 나영석 PD, 박현용 PD, 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는건데?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 나영석 PD, 박현용 PD, 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

나영석 PD가 또 한 번 색다른 조합으로 새로운 예능을 선보인다. 카더가든, 데이식스 도운, 배우 이채민, 타잔이라는 낯선 조합이 기존 예능과는 다른 재미를 만들어낼 수 있을지 관심이 모인다.12일 오전 서울 마포동 호텔 나루 서울 엠갤러리에서는 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는 건데?' 제작발표회가 열렸다. 나영석 PD, 박현용 PD와 출연자 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다.'대체 등산을 왜 하는 건데?'는 평생 등산에 관심 없던 비자발적 등산러 4인방이 생애 처음 한겨울 설산 종주에 도전하는 과정을 담은 등산 버라이어티다.나영석 PD는 기존 예능에서 쉽게 볼 수 없던 조합을 꾸린 이유부터 설명했다. 그는 "대한민국 예능의 앞으로의 10년을 이끌 차세대 예능 그룹을 만드는 것이 목표였다"며 "'이 사람에게 이런 예능감이 있었어?'라는 반응이 나올 새로운 얼굴을 찾고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 그 주인공"이라며 "아직 이들의 예능감을 잘 모를 수도 있지만 잠재력은 충분하다고 확신했다"고 말했다.당초 기획은 지금과 달랐다. 나 PD는 "처음에는 이 친구들과 게임도 하고 여행도 가는 예능을 생각했다"며 "그런데 인터뷰를 하다 보니 예상보다 훨씬 강한 의지와 가능성을 봤다. 그래서 게임보다 더 어려운 도전을 시켜보고 싶었다"고 털어놨다.그 결과가 '등산'이었다. 그는 "젊음과 체력이 있을 때만 할 수 있는 도전이 무엇일까 고민했고, 등산이라는 키워드를 선택했다"며 "이 네 사람이라면 충분히 해낼 수 있다고 믿었다"고 강조했다.특히 이채민을 향한 애정도 숨기지 않았다. 나 PD는 "처음 만났을 때 '이 친구를 내가 데리고 있으면 사람들에게 매력을 충분히 보여줄 수 있겠다'는 확신이 들었다"며 "아직 보여주지 않은 모습이 너무 많다. 천천히 하나씩 꺼내 보여주면 앞으로 10년은 갈 수 있겠다고 생각했다"고 말했다.도운에 대해서도 "출장십오야를 하면서 편집되지 않은 모습을 보고 '저 친구는 왜 혼자 저렇게 행동하지?'라는 생각이 들었다"며 "직접 만나 이야기를 해보니 기존에 알던 아이돌들과는 또 다른 매력이 있었다"고 설명했다.출연진은 섭외 당시를 떠올리며 웃음을 터뜨렸다. 카더가든은 "등산을 한다는 이야기를 처음 들었을 때 '하차하면 안 좋게 소문나지 않을까'라는 생각부터 들었다"며 "등산도 안 하면서 산악인처럼 보이고 싶었는데 정말 당황스러웠다"고 털어놨다. 도운도 "취업사기를 당한 느낌이었다. 형(카더가든)이 하차한다고 하면 따라 나가려고 했는데 끝까지 버티더라"고 거들었다.카더가든은 "처음에는 '궁금한 이야기 Y', '실화탐사대'에 제보하고 소송까지 알아봤다"고 농담을 던진 뒤 "그런데 등산을 마치고 숙소에서 나영석 PD가 혼자 소주 반 병을 앞에 두고 골프 채널을 보고 있는 모습을 봤다. '이렇게 큰 사람도 울적하구나. 마음이 꼬여 취업사기를 쳤구나' 싶어서 봐주기로 했다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "산을 안 올라가도 외로운 사람이더라"고 덧붙였다.나영석 PD는 이번 예능이 기존 '고생 예능'과는 결이 다를 것이라고 자신했다. 그는 "설산 영하 27도에 올려보내면 휴먼스토리가 나올 줄 알았는데 전혀 다른 이야기가 나왔다"며 "예전처럼 풍경을 보며 감동하는 사람들이 아니다. 아무리 멋진 풍경을 보여줘도 감탄하지 않는다. 그런 사람들이 산에서 버티는 모습 자체가 지금 시대의 새로운 고생 예능이라고 생각했다"고 말했다.카더가든은 "재밌게 봐주시면 또 산에 가게 될까 봐 그게 걱정"이라며 "시원한 방 안에서 남이 고생하는 걸 보며 즐겨주셨으면 좋겠다"고 말했다. 도운은 "저희는 힘들었지만 스태프분들이 정말 아름답게 담아주셨다. 우리나라의 멋진 풍경도 함께 즐겨주셨으면 좋겠다"고 했다.이채민은 "무더운 여름에 설산을 보면서 더위를 잊으실 수 있을 것"이라고 전했다. 타잔은 "솔직한 남자 네 명이 함께하는 등산이 가장 큰 매력"이라며 "다음 시즌이 있다면 어떻게든 등산만은 막아보겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.'대체 등산을 왜 하는 건데?'는 오는 18일 넷플릭스를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr