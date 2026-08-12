허준석이 김혜준을 의심하기 시작했다. / 사진제공=고스트스튜디오

허준석이 김혜준을 의심하기 시작했다. / 사진제공=고스트스튜디오

배우 허준석이 ‘최애의 사원’에서 강훈의 최측근으로 분해 김혜준을 의심하기 시작했다.지난 10, 11일 방송된 tvN 드라마 ‘최애의 사원’에서는 위기에 놓인 아펠로를 수습하기 위해 움직이는 최성욱(허준석 분)의 모습이 그려졌다. 최성욱은 강하기(강훈 분)의 최측근이자 경영지원팀 팀장이다.최성욱은 폭우로 패션쇼장에 문제가 생기자 강하기와 함께 현장으로 향했다. 그는 피해 상황을 묻는 강하기에게 현재 상황을 설명했고, 도착한 뒤 곧바로 현장을 확인했다.패션쇼 취소 가능성을 듣고 찾아온 브랜드 대표들을 상대하는 과정에서는 산업스파이를 의심하기 시작했다. 특히 새벽부터 패션쇼장을 정리하고 있던 남다름(김혜준 분)의 행동을 눈여겨봤다.이후 미팅을 마치고 돌아오던 최성욱은 남다름이 SE물산 김한철(장혁진 분)과 함께 있는 모습을 목격했다. 그는 두 사람의 모습을 사진으로 찍어 강하기에게 보냈고, 남다름을 향한 의심을 키웠다.최성욱과 강하기의 관계도 이어졌다. 두 사람은 업무 상황을 공유하며 함께 움직였고, 최성욱은 강하기 곁에서 상황을 정리하고 필요한 정보를 전달하는 역할을 맡았다.허준석은 최성욱의 능청스러운 면과 업무에 집중하는 모습을 오가며 캐릭터를 표현했다. 남다름을 의심하기 시작한 최성욱의 판단이 이후 전개에 어떤 영향을 미칠지도 관심이 모인다.‘최애의 사원’은 매주 월, 화 오후 8시 45분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr