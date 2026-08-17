배우 유현수가 '킬러들의 쇼핑몰2'에 출연했다. / 사진=송이채 기자 riane@

배우 유현수가 '킬러들의 쇼핑몰2'로 글로벌 시청자를 만났다. / 사진=송이채 기자

'킬러들의 쇼핑몰2' 속 유현수의 모습 ./ 사진제공=디즈니+

배우 유현수가 '킬러들의 쇼핑몰2'에서 섬마을 청년을 연기했다. / 사진=송이채 기자

배우 유현수는 짧은 등장을 허투루 준비하지 않았다. 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰2'의 섬마을 청년 우진이 되기 위해 잠자는 시간을 제외하고 사투리를 연습했고, 바이크 면허를 따고 배 조작법까지 익혔다. 4회 만에 죽음을 맞으며 퇴장했지만, 미스터리한 첫인상부터 김혜준을 향한 순수한 감정과 희생까지 그려내며 자신의 존재감을 남겼다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰2'에 출연한 유현수와 만났다. 언론사 내방 인터뷰가 처음인 그는 풋풋한 신인의 모습과 달리 작품과 연기에 관한 이야기를 꺼낼 때는 프로페셔널하고 진지했다.'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안(김혜준 분)이 살아돌아온 삼촌 진만(이동욱 분)과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 액션 시리즈다. 유현수는 섬마을 청년 우진을 연기했다. 지안과 짧은 시간 마음을 나눈 뒤 그를 지키다 죽음을 맞는 인물이다.유현수는 우진이라는 인물을 만들기 위해 실제 섬마을 청년의 삶부터 들여다봤다. 그는 "통영에서 사는 섬 청년의 다큐멘터리를 봤다. 우진과 비슷한 부분이 많아 그분의 생활 패턴을 공부할 수 있었다"고 말했다.사투리 연기에는 특히 공을 들였다. 유현수는 "캐스팅되고 2주의 시간이 있었는데 잠자는 시간 빼고 사투리를 연습했다. 통영에서도 사투리 선생님과 연습했고, 서울에 올라와서는 전화로 3시간 이상 수업을 들었다"고 밝혔다.준비는 말투에 그치지 않았다. 그는 "바이크를 타는 장면 때문에 바이크 면허를 취득하기도 했다. 통영 촬영 하루 전날에는 선장님께 배 조작하는 것도 배웠다"며 "이런 노력을 하면서 인물의 정체성을 많이 확보한 것 같다"고 설명했다.그렇게 완성한 우진은 극 초반 쉽게 속내를 알 수 없는 인물로 등장했다. 배 안에서 총기를 버리는 행동을 하고, 휴대전화에는 '머더헬프' 앱 알림까지 뜨면서 지안의 의심을 샀다. 이후 부모가 있는 곳으로 아이들의 밀항을 돕고 있었다는 사연이 밝혀지면서 지안과 우진 사이의 경계도 조금씩 허물어졌다.1~2회에서 우진이 미스터리한 인물로 그려진 만큼 유현수는 감정을 쉽게 드러내지 않는 데 집중했다. 절제된 표정과 비대칭적인 눈매가 만들어내는 묘한 분위기도 캐릭터의 정체를 궁금하게 만드는 요소가 됐다. 대사보다는 눈빛과 표정으로 의중을 감추다가 후반부에는 우진의 따뜻한 본모습을 꺼내 보였다. 그는 "여러 감독님이 짝눈 때문에 캐스팅했다고 하시더라. 우진이를 연기할 때도 스릴러적인 부분에서 입체성이 잘 돋보였던 것 같다"고 말하며 자신의 개성을 캐릭터에 녹여냈다고 설명했다.3~4회에서는 지안을 향한 우진의 감정이 점차 드러난다. 그러나 두 사람의 관계가 깊어지기 시작한 순간 우진은 지안을 지키다 총격을 받고 죽음을 맞는다.짧은 시간 안에 지안을 위해 목숨까지 내놓은 우진에 대해 유현수는 "우진이 섬마을에서 또래 이성 친구를 만날 일이 없고, 지안과 성장 배경이 비슷했기에 빠른 시간 안에 애정하는 마음이 생긴 것 같다"고 해석했다. 이어 "나 역시 앞만 보고 질주하는 스타일이라 나였어도 충분히 과감한 선택을 했을 것 같다"며 "순수한 인물이 목숨을 바쳤을 때 오는 감동이 배가 되는 느낌"이라고 전했다.짧은 등장이었지만 그만큼 인상깊은 캐릭터였다. 다이내믹한 연기를 잘 할 수 있었던 배경으로 유현수는 모교 한국예술종합학교(이하 '한예종')의 수업을 꼽았다. 그는 "한예종에서 배웠던 모든 것을 쏟아냈다. 거칠게 도망칠 때의 호흡들, 정서적으로 분출이 있는 장면들을 연습해왔다. 한예종에서는 상상력에 대한 훈련도 많이 하는데, 실제로 이번에 배가 없는데 배가 폭파된 걸 생각해야하는 순간이 있었어서 도움이 됐다"고 밝혔다.학교 다닐 때 그는 모범생이었다고. 유현수는 "친구랑 밤새 기숙사에서 연기 이야기를 나눴다. 학교에 붙어 살았다"며 "학점이 4.0이 넘어서 성적장학금도 자주 받았다"고 밝혔다.비록 우진은 4화에서 퇴장했지만, 유현수가 남긴 존재감은 짧지 않았다. 캐릭터를 위해 사투리와 바이크, 배 조종까지 직접 익히며 작품에 몰입했고, 한예종에서 쌓아온 기본기를 바탕으로 짧은 분량 안에서도 강한 인상을 남겼다. 풋풋한 신인의 모습과 연기 앞에서는 누구보다 진지한 태도. 유현수의 다음 작품이 더욱 기대되는 이유다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr