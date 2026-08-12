이상엽이 이별을 맞았다. / 사진=ENA ‘그대에게 드림’ 방송 캡쳐

이상엽이 이별을 맞았다. / 사진=ENA ‘그대에게 드림’ 방송 캡쳐

배우 이상엽이 ‘그대에게 드림’에서 이지민과 이별한 뒤 제작자로서도 위기를 맞았다.지난 10일과 11일 방송된 ENA 드라마 ‘그대에게 드림’ 9, 10회에서는 서인욱(이상엽 분)이 최사랑(이지민 분)과 관계를 정리했다. 영화 제작 과정에서도 중요한 선택을 해야 하는 상황에 놓였다.서인욱과 최사랑 사이에는 연애 프로그램을 둘러싼 갈등이 생겼다. 서인욱이 자신에게 호감을 보였던 출연자에게 의도치 않게 상처를 주자, 최사랑은 출연자들의 감정을 충분히 생각하지 못했던 자신을 자책했다. 서인욱은 여전히 최사랑을 향한 마음을 전했지만, 최사랑은 결국 이별을 선택했다.두 사람은 이후 촬영장에서 다시 만났다. 최사랑은 자신의 예상과 기존 질서를 흔드는 서인욱과의 관계를 더 이상 감당하기 어렵다고 털어놨다. 서인욱은 그의 선택을 완전히 이해하지는 못했지만 받아들이겠다는 뜻을 밝혔다.이상엽은 이별을 앞둔 서인욱의 감정을 절제된 방식으로 표현했다. 상대를 붙잡거나 원망하기보다 최사랑의 결정을 받아들이는 모습을 보여주며 앞선 연애 장면과는 다른 분위기를 만들었다.서인욱은 영화 제작 현장에서는 단호한 태도를 보였다. 우수빈(황인엽 분)과 안수희(박지영 분)가 모자 관계라는 사실이 알려지면서 기자들이 촬영장에 몰려들자 현장 수습에 나섰다. 촬영을 이어가기 위해 직접 엑스트라로 참여하기도 했다.안수희와의 대화에서는 입장 발표를 요구했다. 서인욱은 영화에 대한 신뢰가 흔들리고 있다며 침묵을 이어가기 어렵다고 설명했고, 안수희가 결정을 미루자 촬영 중단 가능성까지 언급하며 빠른 선택을 요구했다.투자자들이 우수빈의 하차를 요구하는 상황에서도 반대 입장을 보였다. 서인욱은 영화 제작을 이어가는 동시에 우수빈을 지키려는 태도를 보이며 제작자로서 책임을 떠안았다.후반부에 접어든 ‘그대에게 드림’에서는 서인욱의 이별과 영화 제작 문제가 동시에 이어지고 있다. 이상엽이 남은 회차에서 두 갈등을 어떻게 풀어갈지 관심이 모인다.‘그대에게 드림’은 매주 월, 화 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr