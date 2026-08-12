배우 안재현이 해남 여행 중 예상치 못한 행동을 이어가며 김풍과 뮤지를 당황하게 한다./사진=텐아시아DB

배우 안재현이 해남 여행 중 예상치 못한 행동을 이어가며 김풍과 뮤지를 당황하게 한다./사진=KBS2 Joy

배우 안재현이 해남 여행 중 예상치 못한 행동을 이어가며 김풍과 뮤지를 당황하게 한다.오는 12일 방송되는 KBS Joy 예능 '끼리끼리'에서는 안재현, 김풍, 뮤지의 해남 여행 둘째 날이 펼쳐진다.안재현은 아침부터 허술한 모습을 보인다. 스스로 "이런 정신머리로…"라고 자책한 채 차에 오르자 김풍은 "2중 안전벨트 없냐"고 말하며 걱정한다.식당에서도 안재현의 엉뚱한 발언은 이어진다. 대화를 나누던 그는 갑자기 김풍과 뮤지에게 양잿물을 추천한다. 예상하지 못한 이야기에 두 사람은 당황하며 말을 잇지 못한다.지난 방송에서 서툰 운전 실력을 보여줬던 안재현은 이날 달라진 모습을 보인다. 해안 길을 달리던 중 두 눈을 부릅뜨고 "지금 스포츠 모드"라고 외치며 과감하게 운전한다. 갑작스러운 변화에 함께 차를 타고 있던 김풍과 뮤지 역시 당황한다.안재현이 서툰 운전 실력에도 갑자기 자신감을 내비친 이유와 세 사람의 해남 여행에서 벌어진 이야기는 방송에서 공개된다.안재현, 김풍, 뮤지가 출연하는 '끼리끼리'는 오는 12일 오후 8시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr