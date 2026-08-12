배우 안재현이 해남 여행 중 예상치 못한 행동을 이어가며 김풍과 뮤지를 당황하게 한다.
오는 12일 방송되는 KBS Joy 예능 '끼리끼리'에서는 안재현, 김풍, 뮤지의 해남 여행 둘째 날이 펼쳐진다.
안재현은 아침부터 허술한 모습을 보인다. 스스로 "이런 정신머리로…"라고 자책한 채 차에 오르자 김풍은 "2중 안전벨트 없냐"고 말하며 걱정한다.
식당에서도 안재현의 엉뚱한 발언은 이어진다. 대화를 나누던 그는 갑자기 김풍과 뮤지에게 양잿물을 추천한다. 예상하지 못한 이야기에 두 사람은 당황하며 말을 잇지 못한다. 지난 방송에서 서툰 운전 실력을 보여줬던 안재현은 이날 달라진 모습을 보인다. 해안 길을 달리던 중 두 눈을 부릅뜨고 "지금 스포츠 모드"라고 외치며 과감하게 운전한다. 갑작스러운 변화에 함께 차를 타고 있던 김풍과 뮤지 역시 당황한다.
안재현이 서툰 운전 실력에도 갑자기 자신감을 내비친 이유와 세 사람의 해남 여행에서 벌어진 이야기는 방송에서 공개된다.
안재현, 김풍, 뮤지가 출연하는 '끼리끼리'는 오는 12일 오후 8시 방송된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
오는 12일 방송되는 KBS Joy 예능 '끼리끼리'에서는 안재현, 김풍, 뮤지의 해남 여행 둘째 날이 펼쳐진다.
안재현은 아침부터 허술한 모습을 보인다. 스스로 "이런 정신머리로…"라고 자책한 채 차에 오르자 김풍은 "2중 안전벨트 없냐"고 말하며 걱정한다.
식당에서도 안재현의 엉뚱한 발언은 이어진다. 대화를 나누던 그는 갑자기 김풍과 뮤지에게 양잿물을 추천한다. 예상하지 못한 이야기에 두 사람은 당황하며 말을 잇지 못한다. 지난 방송에서 서툰 운전 실력을 보여줬던 안재현은 이날 달라진 모습을 보인다. 해안 길을 달리던 중 두 눈을 부릅뜨고 "지금 스포츠 모드"라고 외치며 과감하게 운전한다. 갑작스러운 변화에 함께 차를 타고 있던 김풍과 뮤지 역시 당황한다.
안재현이 서툰 운전 실력에도 갑자기 자신감을 내비친 이유와 세 사람의 해남 여행에서 벌어진 이야기는 방송에서 공개된다.
안재현, 김풍, 뮤지가 출연하는 '끼리끼리'는 오는 12일 오후 8시 방송된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT