ONEWE_정규 3집 _面 Unknown Atlas_ 챕터 이미지/사진 = 알비더블유(RBW)

ONEWE_정규 3집 _面 Unknown Atlas_ 챕터 이미지/사진 = 알비더블유(RBW)

밴드 ONEWE(원위)가 정규 3집 '面 : Unknown Atlas'(면 : 언노운 아틀라스)의 챕터 이미지를 공개했다.ONEWE(용훈, 강현, 하린, 동명, 기욱)는 지난 11일 공식 SNS를 통해 새 앨범의 챕터 이미지를 선보였다.공개된 이미지에서 멤버들은 각기 다른 데님 스타일링을 소화했다. 이번 이미지는 앞서 공개된 타이틀곡 'Scenario'(시나리오) 솔로 뮤직비디오 티저 속 영사실 장면과도 연결된다.'面 : Unknown Atlas'는 ONEWE가 이어온 점·선·면 시리즈의 마지막 앨범이다. 멤버 전원이 곡 작업에 참여했다.타이틀곡 'Scenario'는 오랜 시간 잊고 있던 꿈과 열정을 되찾고, 정해진 결말 대신 새로운 시나리오를 써 내려가겠다는 이야기를 담았다. 록 장르를 기반으로 한 밴드 사운드가 특징이다.ONEWE의 정규 3집 '面 : Unknown Atlas'는 오는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이후 ONEWE는 오는 9월 19~20일 단독 콘서트를 개최한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr