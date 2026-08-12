밴드 루시의 조원상/사진 = 미스틱

밴드 루시(LUCY) 멤버 조원상이 프로듀서이자 베이시스트로 활동 영역을 넓히고 있다.조원상은 데뷔 이후 루시가 발표한 앨범의 프로듀싱에 꾸준히 참여해왔다. 최근에는 EBS 캐릭터 펭수의 디지털 싱글 '그냥 당장 행복하면 안 될까'의 작사와 작곡, 프로듀싱을 맡았다.외부 아티스트와의 작업도 이어왔다. NCT 도영의 첫 솔로 앨범 '청춘의 포말 (YOUTH)' 타이틀곡 '반딧불 (Little Light)'의 단독 작사를 비롯해 작곡과 편곡에 참여했다. 레드벨벳 아이린의 첫 솔로 미니앨범 'Like A Flower'(라이크 어 플라워) 수록곡 'Start Line'(스타트 라인)에는 단독 작사가로 이름을 올렸다.또 JTBC 'PROJECT 7'의 경연곡 'Merry-Go-Round'(메리-고-라운드)의 작사와 작곡, 프로듀싱에도 참여하며 작업 범위를 넓혔다.조원상은 루시 활동과 함께 K팝 아티스트, 캐릭터 음원, 오디션 프로그램 경연곡 등 다양한 형태의 음악 작업을 이어가고 있다.한편 조원상이 속한 루시는 오는 10월 23일부터 25일까지 서울 고려대학교 화정체육관에서 앙코르 콘서트 '2026 LUCY 9TH CONCERT 'ISLAND''를 연다. 이후 11월 3일 홍콩, 14일 싱가포르, 28일 방콕에서 공연을 이어간다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr