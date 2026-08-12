12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는건데?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 나영석 PD, 박현용 PD, 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는건데?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 나영석 PD, 박현용 PD, 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

나영석 PD가 카더가든, 도운, 이채민, 타잔을 섭외한 이유를 밝혔다.12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는건데?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 나영석 PD, 박현용 PD, 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다.'대체 등산을 왜 하는 건데?(이하 '대등왜')'는 평생 등산에 관심 없던 비자발적 등산러 4인방이 생애 최초 한겨울 설산 대장정에 나서며 벌어지는 '내발내산' 등산 버라이어티다.예능에서 보기 어려웠던 네 사람을 캐스팅한 이유에 대해 나영석 PD는 이번 프로그램을 기존 예능과 다른 방식으로 출연진을 꾸렸다고 설명했다. 그는 "대한민국 예능의 앞으로 10년을 이끌어갈 차세대 예능 그룹을 만드는 것이 목표였다"며 "누구도 예능에서 제대로 보여주지 않은 새로운 인물들 가운데 '이 사람에게 이런 예능감이 있었어?'라는 반응이 나올 만한 출연진을 찾고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "이렇게 모인 네 사람이 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이다. 아직 이들의 예능감을 잘 모를 수도 있지만, 충분히 잠재력이 있다고 확신했다"고 말했다.나 PD는 당초 이들을 중심으로 게임과 여행 예능을 기획했다고 털어놨다. 그는 "섭외할 때도 '게임도 하고 여행도 갈 것'이라고 이야기했다"며 "그런데 한 명씩 인터뷰를 하다 보니 생각보다 더 힘든 환경에서도 해낼 의지와 가능성이 있다는 확신이 들었다"고 설명했다.그러면서 "그래서 방향을 틀었다. 앞으로 10년을 이끌어갈 인물들이라면 게임보다 더 쉽지 않은 도전이 어울린다고 생각했다"며 "젊음과 체력이 있을 때만 할 수 있는 도전이 무엇일지 고민했고, 그 결과 등산이라는 소재를 선택하게 됐다. 네 사람이라면 충분히 해낼 수 있다고 믿었다"고 덧붙였다.'대체 등산을 왜 하는건데?'는 오는 18일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr