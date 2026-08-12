이찬원이 황윤성을 위해 이벤트를 준비한다. / 사진제공=KBS '신상출시 편스토랑'

이찬원이 황윤성을 위해 이벤트를 준비한다. / 사진제공=KBS '신상출시 편스토랑'

가수 이찬원이 절친 황윤성을 위해 이벤트를 준비한다.오는 13일 방송되는 KBS 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 이찬원이 황윤성을 위해 마련한 자리가 공개된다. 현장에는 걸그룹 멤버를 비롯해 여러 손님이 참석한다.앞서 이찬원은 최근 트로트 경연 프로그램을 마친 황윤성을 위해 ‘술 빚는 윤주모’ 윤나라 셰프를 찾아가 요리를 배웠다. 이후 직접 지인들에게 전화를 걸어 행사에 초대하기 시작했다.이찬원은 손님을 섭외하던 도중 “인생 잘못 살았다”며 고개를 떨궜다. 평소 연예계와 스포츠계 등 다양한 분야의 지인들과 친분을 보여오며 황금 인맥을 자랑하는 그가 이 같은 말을 한 이유는 방송에서 공개된다.야구 레전드 유희관도 행사장을 찾았다. 앞서 이찬원에게 걸그룹 멤버가 참석한다는 이야기를 들은 유희관은 블랙핑크 지수를 기대했다. 이찬원은 “대한민국 최고 걸그룹 멤버”가 온다고 예고한 상태다.또 다른 손님도 등장한다. 이찬원은 “제가 직접 모신 대선배님”이라고 소개했고, 이를 들은 출연진은 “설마 가왕 조용필 선생님?”이라며 상대의 정체를 궁금해했다.행사의 주인공인 가수 황윤성은 현장에서 눈물을 보이기도 했다. 이찬원과 황윤성은 오랜 시간 친분을 이어온 사이로, 이날 방송에서는 두 사람을 위해 모인 지인들의 모습도 함께 담긴다.‘신상출시 편스토랑’은 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr