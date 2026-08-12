하츠투하츠 일본 첫 싱글 'ICONIC HEART' 티저 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 일본에서 정식 데뷔한다.하츠투하츠는 12일 일본 첫 싱글 'ICONIC HEART'(아이코닉 하트)를 발매한다. 지난 10일 음원이 먼저 공개된 가운데, 이날 현지에서 실물 앨범을 선보인다. 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 'Lemon Tang'(레몬탱)과 'RUDE!'(루드!)의 일본어 버전까지 총 3곡이 수록됐다.타이틀곡 'ICONIC HEART'는 함께 더 큰 세상을 향해 나아갈 때 느끼는 설렘과 벅찬 감정을 표현한 곡이다. 뮤직비디오는 이날 0시 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 공개됐다. 첫 싱글은 정식 음반 발매에 앞서 오리콘 데일리 싱글 차트 8월 10일자에서 2위를 기록했다.음원 발매와 함께 일본 활동에도 나선다. 이날 도쿄에서 데뷔 기념 라이브&토크 이벤트를 열고 현지 팬들과 만난다. 이어 메자마시 TV 'WANGAN 페스티벌', '이즈나마 록 페스티벌', 마쓰야마와 요코하마에서 열리는 '도쿄 걸즈 컬렉션 2026' 등에 참석할 예정이다. 도쿄돔에서 열리는 사이타마 세이부 라이온즈와 오릭스 버팔로스의 일본 프로야구 스페셜 경기에서도 특별 퍼포먼스를 펼친다.하츠투하츠는 일본 정식 데뷔에 앞서 다양한 활동으로 현지 팬들을 만났다. 이들은 TV아사히 'MUSIC STATION'(뮤직 스테이션)을 비롯해 니카타 '도쿄 걸즈 컬렉션 2026', 유튜브 채널 'THE FIRST TAKE'(더 퍼스트 테이크) 등에 출연하며 일본 대중에게 눈도장을 찍었다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr