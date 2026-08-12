개그맨 이선민이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아DB

이선민이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 개그맨 이선민이 출연한다.12일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 355회는 '꿈은 힘이 세다' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 개그맨 이선민, 영화 '오디세이'의 크리스토퍼 놀란 감독, 맷 데이먼, 투병 중에도 중증 자폐 장애를 가진 아들의 거처를 찾아다닌 아버지 전경철이 출연한다.데뷔 10년 만에 '대세남'으로 떠오른 이선민이 유재석과 만난다. 최근 유튜브에서 활약 중인 이선민은 고정 출연 중인 콘텐츠만 10개라며 "대세까지는 아니고 소세"라고 말한다. 같은 메타코미디 소속 곽범의 '유 퀴즈' 출연 여부를 물으며 두 사람의 '대세 서열'을 비교하기도 한다.확신의 기혼상이라는 이미지와 달리 미혼이라는 사실과 숭실대 08학번이라는 이력도 공개한다. '놀면 뭐하니?' 출연 이후 가족들까지 화제를 모은 가운데, 자신과 닮은 누나들과의 일화도 전한다. 특히 셋째 누나를 반면교사 삼아 공부에 매진해 전교 240등에서 15등까지 성적을 올린 사연을 비롯해 재수 시절 러브스토리와 숭실대 합격 과정도 밝힐 예정이다.무명 시절 이야기도 공개한다. 이선민은 택배 상하차와 인형탈, 대리운전 등 각종 아르바이트를 하며 버틴 시간과 '웃찾사' 폐지로 데뷔 1년 만에 직장을 잃었던 사연을 전한다. 최근 수입이 10배 올랐다는 그는 절약이 몸에 밴 일상과 부모님을 위한 효도 이야기도 공개해 눈길을 끈다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr