사진제공=SHgold네트웍스

그룹 악뮤(AKMU) 이수현이 'J-POP REMAKE' 프로젝트의 세 번째 주자로 참여한다. 그는 마츠다 세이코의 '푸른 산호초(青い珊瑚礁)'를 리메이크해 발표한다.'J-POP REMAKE' 프로젝트는 지난 11일 공식 SNS를 통해 세 번째 티저 이미지와 함께 이수현의 합류를 알렸다. 이번 프로젝트 곡으로 채택된 '푸른 산호초'는 일본 가수 마츠다 세이코가 1980년 발표한 곡이다.이수현은 그간 그룹 및 개인 활동을 통해 여러 장르의 곡을 불러 왔다. 이번 작업에서도 원곡의 청량한 분위기에 본인 특유의 보컬을 더해 곡을 재해석했다.'J-POP REMAKE' 프로젝트는 가수이자 방송인, 멀티 엔터테이너로 활동 중인 강남이 기획을 맡아 일본 노래를 국내 아티스트의 음색으로 재해석하고 있다. 앞서 '만찬가'와 '잔혹한 천사의 테제'를 차례로 선보인 바 있다.한편 악뮤 이수현이 부른 'J-POP REMAKE' 프로젝트의 세 번째 음원 '푸른 산호초'는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr