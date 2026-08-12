맷 데이먼의 딸 이사벨라 데이먼 / 사진=SNS

맷 데이먼의 딸 이사벨라 데이먼 / 사진=SNS

할리우드 배우 맷 데이먼의 딸 이사벨라 데이먼이 모델로 활동을 시작한다.최근 미국 현지 매체에 따르면 이사벨라는 글로벌 모델 에이전시 IMG Models와 계약을 맺었다. IMG Models 공식 홈페이지에도 이사벨라의 프로필이 새롭게 등록됐다. 뉴욕 소속으로 이름을 올린 이사벨라는 키 5피트 8인치(약 173cm)로 소개됐으며, 여러 장의 프로필 사진도 공개됐다.2006년생인 이사벨라는 맷 데이먼과 루치아나 바로소 사이에서 태어났다. 현재 뉴욕대학교(NYU)에 재학 중으로 알려졌으며, 학업과 함께 모델 활동을 병행할 예정이다.이사벨라는 그동안 아버지 맷 데이먼과 함께 공식 석상에 모습을 보이기도 했다. 맷 데이먼 역시 방송과 인터뷰에서 딸과의 일화를 여러 차례 공개했다. 지난 2023년 맷 데이먼은 미국 NBC '레이트 나이트 위드 세스 마이어스'에 출연해 이사벨라가 자신의 영화 '그레이트 월'을 두고 솔직한 평가를 내놨던 일화를 전하기도 했다.이사벨라가 계약한 IMG Models는 미국 뉴욕을 기반으로 한 대형 모델 에이전시다. 지지 하디드, 지젤 번천 등 유명 모델들이 소속돼 있으며 배우 주드 로의 딸 아이리스 로, 나오미 왓츠와 리브 슈라이버의 자녀 카이 슈라이버 등 스타 2세들도 이름을 올리고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr