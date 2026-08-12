'한블리'에서 한 가정을 무너뜨린 음주운전 사고를 조명한다. / 사진 제공=JTBC

'한블리' 181회는 12일 오후 8시 50분에 방송된다. / 사진 제공=JTBC

'한블리'가 벚꽃길에서 행복한 시간을 보내던 한 가족에게 닥친 참혹한 음주운전 사고를 조명한다.12일 방송되는 JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'(이하 '한블리')에서는 지난 4월 만취 운전 차량에 치어 아내이자 엄마를 잃은 유가족의 안타까운 사연을 다룬다.공개된 영상에는 대낮에 중앙선을 넘나들며 곡예 주행하던 음주운전 차량이 도로 밖 갓길에서 사진을 찍던 부부를 그대로 들이받는 참혹한 순간이 담겨 있다. 이어 아내를 살리기 위해 필사적으로 구조를 요청하는 남편의 처절한 목소리가 담긴 119 신고 녹취가 공개된다.제작진은 유가족을 직접 만나 그날의 전말을 들어본다. 피해자의 남편은 "벚꽃 명소에서 사진을 찍던 중 비정상적으로 다가오는 차량을 보고 피하려 했지만 순식간에 충돌했고 정신을 잃었다"며 "깨어난 뒤 사라진 아내를 찾았지만 온 얼굴이 피범벅이었다"고 당시 상황을 설명한다.하루아침에 엄마를 잃게 된 두 자녀는 "엄마에게 미안한 것만 생각난다", "차라리 내가 죽었더라면 좋았을 텐데"라며 가슴 아픈 심경을 토로한다. 고등학교 1학년인 딸은 "엄마가 내 아이로 태어났으면 좋겠다. 그때는 내가 사랑으로 보살펴주고 싶다"며 엄마를 향한 그리움을 털어놓는다.사고 당시 가해자의 혈중 알코올농도는 0.137%로 면허취소 수준이었던 것으로 알려졌다. 가해자는 "운전 시작부터 사고까지 기억이 없다"고 주장했으며 이번이 세 번째 적발된 음주운전이라는 사실까지 밝혀져 모두를 분노에 빠트린다. 심지어 "1억 원에 합의하자"라고 전달하는가 하면, 1심에서 징역 6년이 선고된 후 오히려 가해자가 항소했다는 사실이 전해지며 또 한 번 충격을 안긴다.'한블리'는 매주 수요일 오후 8시 50분에 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr