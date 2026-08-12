12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는건데?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 나영석 PD, 박현용 PD, 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는건데?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 나영석 PD, 박현용 PD, 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

가수 카더가든이 나영석 PD와의 일화를 전했다.12일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대체 등산을 왜 하는건데?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 나영석 PD, 박현용 PD, 카더가든, 도운, 이채민, 타잔이 참석했다.'대체 등산을 왜 하는 건데?(이하 '대등왜')'는 평생 등산에 관심 없던 비자발적 등산러 4인방이 생애 최초 한겨울 설산 대장정에 나서며 벌어지는 '내발내산' 등산 버라이어티다.이날 카더가든은 프로그램 출연을 결심하기 전 "'궁금한 이야기 Y', '실화탐사대' 제보까지 준비하고 소송까지 알아봤다"고 너스레를 떨며 "취업사기를 당한 기분이었다"고 말했다. 이어 "왜 마음을 돌려 제작발표회까지 나오게 됐냐면 정말 명장면이 있었다"며 "힘든 등산을 마치고 회포를 풀며 숙소를 걷고 있었는데 나영석 PD님이 혼자 소주 반 병을 앞에 두고 골프 채널을 보고 계시더라"고 떠올렸다.그러면서 "'이렇게 큰 사람도 울적하구나'라는 생각이 들었다. 마음이 이렇게 꼬여서 취업사기를 친 거구나 싶더라"며 "그래서 '내가 봐주자'고 마음먹었다"고 말해 웃음을 자아냈다.카더가든은 "산을 오르지 않아도 외로운 사람이구나 싶었다"며 "나영석 PD님은 외로운 분"이라고 덧붙여 현장을 다시 한번 폭소케 했다.'대체 등산을 왜 하는건데?'는 오는 18일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr