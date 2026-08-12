양현민이 '오케이 마담2'에서 크루즈 요리사 이태상을 연기한다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

배우 양현민이 영화 ‘오케이 마담2’(감독 이철하)에서 두목 출신의 크루즈 요리사를 연기한다.12일 개봉한 ‘오케이 마담2’는 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족이 바다 한복판에서 크루즈 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 이야기를 담은 코믹 액션 영화다. 양현민은 극 중 조폭 두목 출신의 크루즈 요리사 이태상 역을 맡았다.이태상은 겉으로는 냉철하고 거친 인상을 주지만 예상하지 못한 순간 코믹한 모습을 보이는 인물이다. 양현민은 이 같은 반전이 있는 캐릭터를 통해 작품의 웃음을 담당한다.양현민은 영화와 드라마, 무대를 오가며 활동해왔다. 영화 ‘극한직업’, ‘드림’을 비롯해 드라마 ‘놀아주는 여자’, ‘연인’, ‘열혈사제2’, 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’ 등에 출연했다.최근에는 영화 ‘와일드 씽’에서 트라이앵글 멤버들을 지켜보는 경찰 강 경사 역을 맡아 관객들과 만났다. 이어 ‘오케이 마담2’에서는 크루즈 요리사로 변신해 또 다른 모습을 보여준다.‘오케이 마담2’에는 양현민을 비롯해 엄정화, 박성웅, 이상윤, 배정남, 박진주, 려운, 최수영 등이 출연한다. 12일 전국 극장에서 개봉했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr