'로또 1등도 출근합니다' 티저 포스터가 공개됐다./사진제공=tvN

'로또 1등도 출근합니다' 티저 포스터가 공개됐다./사진제공=tvN

'로또 1등도 출근합니다' 티저 예고가 공개됐다./사진제공=tvN

이준혁에게 로또 1등의 행운이 찾아온다.12일 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다' 측은 로또에 당첨된 공은태(이준혁 분)의 달라진 출근길을 기대케 하는 티저 포스터와 예고편을 공개했다.동명의 인기 웹소설을 원작으로 한 '로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장 공은태가 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다. 적지 않은 돈이지만, 인생을 드라마틱하게 바꾸기엔 조금 부족한 ‘13억’. 돈이 생기자 비로소 일과 사람이 보이기 시작한 한 직장인의 이야기가 담긴다.베일을 벗은 티저 포스터에는 지극히 평범한 영업 1부 팀장 공은태의 사원증 옆에 놓인 평범치 않은 로또 1등 당첨 용지가 눈길을 사로잡는다. 당첨의 기쁨보다 출근이 먼저인 듯 무덤덤한 공은태의 얼굴엔 하루하루 치열하게 버텨온 직장인의 애환이 담겼다. 여기에 ‘퇴사 대신 출근!’이라는 문구는 로또 1등이라는 인생 최대의 행운을 손에 쥐고도 평범한 일상을 이어가는 그의 사연을 궁금하게 한다.함께 공개된 티저 예고편은 현실 직장인 공은태의 모습이 공개됐다. 별다를 것 없는 지옥철을 통과해 남들보다 빠르게 출근한 공은태. ‘팀장’이라는 직함이 무색하게 위아래로 치이는 상황을 온몸으로 받아대는 하루가 씁쓸한 공감을 자아낸다. 참고 버티며 또 한번 분노를 삭이던 공은태에 찾아온 뜻밖의 복 ‘13억’은 달라질 일상을 짐작게 한다. 그러나 달콤한 상상도 잠시, 퇴사 대신 출근을 결심한 공은태의 경쾌한 발걸음이 궁금증을 자아낸다. “저 회사 한번 뒤집어보려고요”라면서 눈을 반짝이는 공은태. 로또 당첨에도 출근을 택한 공은태의 마음속에 어떤 불씨가 타오를지 기대가 모인다.영화 '왕과 사는 남자'로 천만 배우에 등극한 이준혁은 이번 작품에서 무탈하고 평범한 삶을 위해 치열하게 살아온 영업 5팀의 팀장 ‘공은태’로 변신한다. 공은태는 누구보다 빠르게 승진했지만, ‘막내 팀장’인 탓에 위아래로 치이는 인물. 그렇게 참고 버티던 그는 ‘로또 당첨’이라는 뜻밖의 행운을 계기로 삶과 일을 대하는 자세에 조금씩 변화를 맞는다.'로또 1등도 출근합니다'는 오는 9월 10일 오후 6시 티빙에서 독점 선공개된다. tvN에서는 9월 14일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr