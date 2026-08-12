이하정이 거울 셀카를 공개했다. / 사진=이하정 SNS 캡처

아나운서 출신 방송인 이하정이 정신없이 바쁜 일상 속에서도 자신만의 루틴을 놓치지 않았다. 정신없이 이어진 일정에도 할 일은 빠짐없이 챙긴 모습이다. 외출 패션에는 명품 H사 가방으로 포인트를 줬다.이하정은 11일 자신의 SNS에 거울 셀카와 함께 "와… 오늘 하루가 어떻게 지나갔나 모르겠어요"라는 글을 올렸다.이어 "차는 고장나서 애 먹고. 오전부터 저녁까지 풀 스케줄"이라며 숨 가쁘게 보낸 하루를 전했다. 하지만 "그럼에도 나의 루틴들은 잘 챙겼답니다"라며 뿌듯함을 표했다.공개된 사진 속 이하정은 반소매 블라우스에 베이지색 슬랙스를 매치했다. 단발머리와 깔끔한 스타일링은 세련된 분위기를 자아낸다. 한쪽 팔에는 명품 H사의 브라운 계열 가방을 걸쳐 고급스러운 포인트를 더했다.이하정은 2011년 배우 정준호와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr