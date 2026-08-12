아이들 미연/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 i-dle(아이들) 미연이 일본 패션 행사 '간사이 컬렉션' 무대에 처음으로 오른다.미연은 오는 13일 일본 교세라 돔 오사카에서 열리는 '간사이 컬렉션 2026 A/W'(KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN & WINTER)에 참여한다.'간사이 컬렉션'은 2011년부터 오사카에서 이어져 온 패션·엔터테인먼트 이벤트다. 미연은 솔로로 무대에 올라 가창과 퍼포먼스를 선보일 계획이다.앞서 미연은 '제42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 S/S'와 'JJ 창간 50주년 페스티벌' 무대에 참여하며 현지 활동을 진행한 바 있다.한편 미연은 지난 10일 첫 일본 디지털 싱글 'RUN AWAY'를 발표했다. 해당 곡은 록 사운드를 기반으로 한 곡으로 미연이 작사에 참여했다. 함께 공개된 'RUN AWAY' 뮤직비디오는 일본 도심과 해변을 배경으로 제작됐다. 영상은 공개 이후 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 및 주요 국가별 차트 상위권에 이름을 올렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr