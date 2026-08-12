홍경민, 자녀 학원 중단시켰다…'서울대 박사' ♥아내 반발에도, "대학 가야하냐" ('동상이몽2')

홍경민이 ‘육아 이몽’으로 흔들리고 있는 결혼 생활을 최초로 공개했다.지난 11일 방송된 SBS 예능 ‘동상이몽2’에서는 홍경민과 해금 연주가 김유나 부부의 13년 차 결혼 생활이 공개됐다. 과거 한 방송을 통해 처음 만난 두 사람은 8개월 만에 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.홍경민, 김유나 부부의 일상에서는 두 사람은 아이들의 육아를 둘러싼 두 사람의 극명한 온도 차가 보였다. 김유나는 “결혼해서 단 한번도 싸운 적도 없고 부딪힌 적도 없다. 육아만큼은 끝이 안 나는 것 같다”며 ‘용돈 이몽’을 고백했다. 김유나는 아이들의 정해진 용돈이 있음에도 남편이 추가로 용돈을 주는 것에 대해 불만을 털어놨고, 홍경민은 자신의 어린 시절 경험담을 털어놓으며 아이들에게 좌절감을 주고 싶지 않다는 뜻을 밝혔다.부부의 ‘동상이몽’은 미디어 시청과 당류 섭취 문제까지 이어졌다. 김유나는 어느 정도는 통제해야 한다고 했지만, 홍경민은 굳이 걱정할 필요 없다며 끊임없이 옛날 이야기를 꺼냈다. 교육 문제에서도 두 사람의 생각은 엇갈렸다. 홍경민은 "나처럼 막연히 그냥 공부하는 거면 굳이 대학을 가야 될 필요가 있는가 생각이 든다"고 했지만, 김유나는 "나는 대학을 통해 많이 더 심도 있게 배워서 공부의 끈을 놓으면 안 된다고 생각한다"라고 했다. 그러면서 김유나는 홍경민이 아이들의 학원도 중단시킨 사실을 털어놨다.김유나는 “애들이 믿는 구석이 있으니까. 엄마 말에 아빠가 꼼짝하지 않으니까”라며 두 딸이 아빠를 믿고 더 대담해진 것에 대한 속내를 털어놨다. 이어 “남편이 제 편을 들어주고 아이를 훈육할 때 엄마의 말 한마디에 무게를 실어줬으면 좋겠다”고 했고, 홍경민은 “아내 말이 맞다고 생각한다. 이상하게 애들한테는 맘이 약해져서 순간순간 못 그래서 그런 거다”라며 인정했다.한편, 홍경민 아내 김유나는 국립국악고, 한국예술종합하교를 거쳐 서울대학교 박사 출신의 엘리트다태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr