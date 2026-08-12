이경실과 조혜련이 시련에 대해 조언했다. / 사진='롤링썬더' 유튜브 캡쳐

이경실과 조혜련이 시련에 대해 조언했다. / 사진='롤링썬더' 유튜브 캡쳐

방송인 이경실과 조혜련이 시련을 대하는 방법에 대한 소신을 밝혔다.지난 11일 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성'에는 유튜버 명예영국인으로 알려진 백진경이 게스트로 출연해 이야기를 나눴다. 이경실은 백진경에게 조언을 건넸다.이경실은 백진경의 이야기를 들은 뒤 "굉장히 인생을 열심히 사는 친구"라며 칭찬했다. 그러면서 "우리가 이렇게 오래 온 이유는 그 순간 매번 최선을 다해서 살았기 때문이다"라고 말했다.백진경은 "활동하다 고난이 올 때도 있는데 그때는 어떻게 해야되냐"고 물었다. 이에 이경실과 조혜련은 받아들여야 한다고 망설임 없이 대답했다. 이경실은 "사람이 어떻게 매번 좋냐"며 "좋다가 나쁜 게 오면 반성의 기회가 되는데 계속 좋으면 앞으로도 계속 좋을 거라고 생각해서 사람이 기고만장해지고 경솔해지지 않을까"라고 소신을 언급했다.이경실은 "무슨 일을 당했을 때나 시련을 당했을 때는 시련을 많이 겪어본 사람에게 물어봐야 한다"고 말했다. 이에 조혜련은 "이경실 번호를 알려주겠다"고 말해 웃음을 자아냈다. 백진경은 조혜련을 가리키며 "언니는 왜 아닌 척 하냐"고 물었고 조혜련은 "나도 답이 없다"고 응수했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr