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그룹 라이즈(앤톤, 쇼타로, 원빈, 소희, 은석, 성찬)가 11일 오전 서울 성동구 세터하우스에서 열린 포토콜 행사에 참석했다.
라이즈, 청량함이 묻어나는 6인 6색
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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