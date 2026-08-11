홈 연예가화제 라이즈, 청량함이 묻어나는 6인 6색 입력 2026.08.11 11:11 수정 2026.08.11 11:11 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 라이즈(앤톤, 쇼타로, 원빈, 소희, 은석, 성찬)가 11일 오전 서울 성동구 세터하우스에서 열린 포토콜 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 이효리, '7년째 장기연애' 배우에 분노…"나라면 서운해서 눈물나" ('연애전쟁') [공식] 정해인도 14일 인터뷰 취소…‘증조부 친일 논란’ 하영 여파 이관희, ♥유시은과 공개 열애 중인데…최혜선 언급 "재회 짧아 아쉬워" ('피의게임X')[일문일답] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT