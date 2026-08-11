/사진 = AAA 조직위원회, 각 소속사 제공

'Asia Artist Awards(아시아 아티스트 어워즈, 이하 AAA 2026)'가 가수 부문 추가 라인업을 공개했다.오는 12월 5~6일 가오슝 내셔널 스타디움에서 열리는 'AAA 2026'에는 넥스지(NEXZ), 박지훈, 슈퍼주니어-D&E, 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT), 최예나가 추가로 합류한다.넥스지는 지난 4월 두 번째 싱글 'Mmchk'(음츠크)로 자체 최고 초동 기록을 세웠고, 동명의 타이틀곡으로 데뷔 후 첫 음악방송 1위를 기록했다. 오는 24일에는 미니 4집 'SAUCIN''(쏘씬)을 발매한다.박지훈은 지난 4월 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT'(리플렉트)를 발매했다. 이어 5월 서울에서 개최한 팬 콘서트를 매진시켰으며, 오는 9월 서울 송파구 잠실실내체육관에서 앙코르 공연을 연다.슈퍼주니어-D&E는 미니 5집 '606(SIX ZERO SIX)', 미니 6집 'INEVITABLE'(인에비터블) 등을 발표하며 활동을 이어왔다.올데이 프로젝트는 지난해 데뷔 앨범의 더블 타이틀곡 'FAMOUS'(페이머스)와 'WICKED'(위키드)를 시작으로 'ONE MORE TIME'(원모어타임) 등을 발표했다.최예나는 지난 3월 미니 5집 'LOVE CATCHER'(러브 캐처)를 발매했다. 타이틀곡 '캐치 캐치'는 국내외 음원 차트에 이름을 올렸다.'AAA 2026' MC로는 장원영, 지창욱, 성한빈이 나선다. 추가 MC 1명은 추후 공개될 예정이다.앞서 배우 부문에는 고윤정, 김선호, 김재원, 변우석, 안효섭, 추영우가 참석을 확정했다.가수 부문에는 라이즈, 롱샷, 리센느, 몬스타엑스, 미야오, 알파드라이브원, 앤팀, 에이티즈, 연준, ITZY, ITZY 유나, 제로베이스원, 키키, 투모로우바이투게더, TWS, 하츠투하츠 등이 이름을 올렸다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr